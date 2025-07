Brasil vence El Salvador e vai às quartas de final da AmericupW

O Brasil vai às quartas de final da AmericupW com 100% de aproveitamento. Nesta quarta-feira (2), em mais um jogo dominante, a seleção feminina derrotou El Salvador por 106 a 49, avançando ao mata mata com a liderança do grupo. Nas quartas, nesta sexta (4), com horário e rival a definir, o Brasil segue em busca do bicampeonato. Damiris foi a cestinha com 21 pontos. Kamilla anotou 14, com dez rebotes. Bella fez 16.

"Não é sobre contra quem jogamos e sim como nós jogamos. Todas as atletas fizeram pontos. O time inteiro jogou. Passamos a bola. Tivemos rebotes. É nos preparamos para a próxima fase", citou Pokey Chatman.

Com o desempenho no jogo, Damiris se tornou a segunda maior pontuadora da AmericupW desde 2003 com 401 pontos. A liderança é de Yamara Amargo, com 523 pontos. Damis também está entre as dez maiores pontuadoras, em oitavo lugar, com 171.





Nas quartas, o rival do Brasil sairá do grupo com Estados Unidos, Porto Rico, México, Colômbia e Chile. Neste momento, Colômbia e México são os rivais mais prováveis e a rodada desta quarta irá definir.

"A coach sempre fala sobre estarmos preparadas e esse jogo provou isso. Quem entrou, também foi bem, e ajudou o time a buscar mais uma vitória. Agora, temos o mata-mata e vamos em busca", disse Catarina Ferreira. (Com assessoria da Confederação Brasileira de Basquete)

Como foi o Brasil na 1a fase:

Brasil 71 x 50 Argentina

Brasil 74 x 65 Canadá

Brasil 73 x 46 República Dominicana

Brasil 106 x 49 El Salvador





