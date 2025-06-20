Pesquisar

MUNDIAL DE CLUBES

Bruno Henrique muda jogo, Fla vira sobre Chelsea em 3 min e encaminha vaga

Folhapress
20 jun 2025 às 17:50

Gilvan de Souza/Flamengo
SÃO PAULO  -  O Flamengo precisou de três minutos e de Bruno Henrique em uma tarde iluminada para vencer o Chelsea por 3 a 1, de virada, no Lincoln Financial Field, e ficar a um passo da classificação às oitavas de final do Mundial de Clubes.


O Chelsea saiu na frente em vacilo de Wesley. Pedro Neto abriu o placar para os ingleses ainda no primeiro tempo.


Bruno Henrique brilhou no segundo tempo. O camisa 27 empatou o jogo cinco minutos depois de entrar no lugar de Arrascaeta e deu a assistência para Danilo virar a partida logo depois.

A estrela de Filipe Luís também brilhou. Além de colocar Bruno Henrique em campo, o técnico viu Wallace Yan fechar a conta minutos depois de entrar.


O Flamengo foi aos seis pontos e se isolou na liderança do grupo. O Chelsea, com três, é o vice-líder provisório - Los Angeles FC e Espérance jogam às 19h (de Brasília).

O Rubro-Negro pode se classificar às oitavas de final ainda hoje. Basta que Los Angeles FC e Espérance empatem no duelo de logo mais os dois ficarão com um ponto e com mais três em disputa não poderão alcançar o Fla. O mesmo acontece se o Espérance ganhar, uma vez que o time tunisiano pode chegar somente aos mesmos seis pontos do Rubro-Negro e levaria a pior no confronto direto, primeiro critério de desempate.


Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, às 22h (de Brasília). O Flamengo encara o Los Angeles FC, em Orlando, enquanto o Chelsea tem pela frente o Espérance, na Filadélfia.

Como foi o jogo


Um erro custou o bom primeiro tempo do Flamengo. A equipe brasileira começou melhor e ocupando o campo de ataque. Tudo corria bem até que Wesley tentou dois passes, se complicou na defesa, e Pedro Neto abriu o placar para o Chelsea. Mesmo com o gol sofrido, o time rubro-negro não se abateu e continuou em cima dos ingleses, que ficaram acuados. Não fosse Colwill, em cima da linha, o empate teria saído. O duelo ficou quente além da temperatura com alguns desentendimentos entre os jogadores.

As estrelas de BH e Filipe Luís brilharam na etapa final. O Flamengo voltou ainda mais ofensivo, e Filipe Luís decidiu mexer no esquema: tirou Arrascaeta e colocou Bruno Henrique. O impacto foi imediato. O atacante empatou o jogo cinco minutos depois de entrar e três voltas do ponteiro depois, deu a assistência para Danilo virar o duelo. A missão ficou mais "fácil" quando Nicolas Jackson foi expulso por entrada dura em Ayrton Lucas. Nos minutos finais, Wallace Yan, que havia acabado de entrar, fechou a conta e encerrou a tarde iluminada dos reservas e do treinador. O Chelsea ainda tentou uma pressão final, mas, nervoso, pouco fez.


FLAMENGO

Rossi; Wesley (Varela), Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho, Gerson (Wallace Yan) e Arrascaeta (Bruno Henrique); Luiz Araújo (Michael) e Plata (Pedro). T.: Filipe Luís

CHELSEA 


Sánchez; Gusto, James (Lavia), Chalobah, Colwill e Cucurella; Caicedo, Fernández (Madueke) e Palmer (Guiu); Pedro Neto e Delap (Jackson). T.: Enzo Maresca


Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

Árbitro: Iván Bartón (ELS)

Assistentes: David Morán (ELS) e Antonio Pupiro (ELS)

Gols: Pedro Neto (13'/1°T), Bruno Henrique (17'/2°T), Danilo (20'/2°T), Wallace Yan (38'/2°T)

Cartões amarelos: Caicedo, Pedro Neto, Delap (CHE), Pulgar (FLA)

Cartão vermelho: Jackson (CHE)


Esporte futebol Mundial de Clubes mundial de clubes 2025 Flamengo Chelsea
