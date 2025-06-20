Bruno Henrique muda jogo, Fla vira sobre Chelsea em 3 min e encaminha vaga

SÃO PAULO - O Flamengo precisou de três minutos e de Bruno Henrique em uma tarde iluminada para vencer o Chelsea por 3 a 1, de virada, no Lincoln Financial Field, e ficar a um passo da classificação às oitavas de final do Mundial de Clubes.
O Chelsea saiu na frente em vacilo de Wesley. Pedro Neto abriu o placar para os ingleses ainda no primeiro tempo.
Bruno Henrique brilhou no segundo tempo. O camisa 27 empatou o jogo cinco minutos depois de entrar no lugar de Arrascaeta e deu a assistência para Danilo virar a partida logo depois.
A estrela de Filipe Luís também brilhou. Além de colocar Bruno Henrique em campo, o técnico viu Wallace Yan fechar a conta minutos depois de entrar.
O Flamengo foi aos seis pontos e se isolou na liderança do grupo. O Chelsea, com três, é o vice-líder provisório - Los Angeles FC e Espérance jogam às 19h (de Brasília).
O Rubro-Negro pode se classificar às oitavas de final ainda hoje. Basta que Los Angeles FC e Espérance empatem no duelo de logo mais os dois ficarão com um ponto e com mais três em disputa não poderão alcançar o Fla. O mesmo acontece se o Espérance ganhar, uma vez que o time tunisiano pode chegar somente aos mesmos seis pontos do Rubro-Negro e levaria a pior no confronto direto, primeiro critério de desempate.
Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, às 22h (de Brasília). O Flamengo encara o Los Angeles FC, em Orlando, enquanto o Chelsea tem pela frente o Espérance, na Filadélfia.
Como foi o jogo
Um erro custou o bom primeiro tempo do Flamengo. A equipe brasileira começou melhor e ocupando o campo de ataque. Tudo corria bem até que Wesley tentou dois passes, se complicou na defesa, e Pedro Neto abriu o placar para o Chelsea. Mesmo com o gol sofrido, o time rubro-negro não se abateu e continuou em cima dos ingleses, que ficaram acuados. Não fosse Colwill, em cima da linha, o empate teria saído. O duelo ficou quente além da temperatura com alguns desentendimentos entre os jogadores.
As estrelas de BH e Filipe Luís brilharam na etapa final. O Flamengo voltou ainda mais ofensivo, e Filipe Luís decidiu mexer no esquema: tirou Arrascaeta e colocou Bruno Henrique. O impacto foi imediato. O atacante empatou o jogo cinco minutos depois de entrar e três voltas do ponteiro depois, deu a assistência para Danilo virar o duelo. A missão ficou mais "fácil" quando Nicolas Jackson foi expulso por entrada dura em Ayrton Lucas. Nos minutos finais, Wallace Yan, que havia acabado de entrar, fechou a conta e encerrou a tarde iluminada dos reservas e do treinador. O Chelsea ainda tentou uma pressão final, mas, nervoso, pouco fez.
FLAMENGO
Rossi; Wesley (Varela), Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho, Gerson (Wallace Yan) e Arrascaeta (Bruno Henrique); Luiz Araújo (Michael) e Plata (Pedro). T.: Filipe Luís
CHELSEA
Sánchez; Gusto, James (Lavia), Chalobah, Colwill e Cucurella; Caicedo, Fernández (Madueke) e Palmer (Guiu); Pedro Neto e Delap (Jackson). T.: Enzo Maresca
Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)
Árbitro: Iván Bartón (ELS)
Assistentes: David Morán (ELS) e Antonio Pupiro (ELS)
Gols: Pedro Neto (13'/1°T), Bruno Henrique (17'/2°T), Danilo (20'/2°T), Wallace Yan (38'/2°T)
Cartões amarelos: Caicedo, Pedro Neto, Delap (CHE), Pulgar (FLA)
Cartão vermelho: Jackson (CHE)
LEIA TAMBÉM: