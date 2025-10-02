Pesquisar

APROVAÇÃO UNÂNIME

Câmara aprova PL que libera VGD como centro de treinamento para a Copa do Mundo

Douglas Kuspiosz - Grupo Folha
02 out 2025 às 17:35

Gabriel Aiki/LEC
Os vereadores de Londrina aprovaram, na sessão desta quinta-feira (2), o projeto que autoriza o Londrina Esporte Clube a ceder o Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD) à Fifa para ser um dos centros de treinamento das seleções que vão disputar a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027, que ocorrerá de 24 de junho a 25 de julho.


O PL (Projeto de Lei) 306/2025, elaborado pelo Executivo, foi protocolado na última terça-feira (30) e tramita em regime de urgência, uma vez que o contrato com a Fifa precisa ser assinado até 10 de outubro. A previsão é que o texto passe pelo segundo turno na próxima terça (7) e siga para sanção do prefeito Tiago Amaral (PSD).

A aprovação do PL é necessária porque a lei de 2014, que cedeu o VGD ao Londrina, exige nova autorização legislativa para que outras instituições utilizem o espaço.


“A Fifa esteve em Londrina há cerca de um mês, e estou aqui porque precisamos da colaboração de vocês. O projeto é simples e objetivo: autoriza que o Londrina ceda o espaço pelo tempo necessário à Fifa ou à sua subsidiária. Hoje, estamos selecionados pela Fifa e precisamos fazer nossa parte para receber uma das 32 seleções que virão ao Brasil em 2027”, disse Felipe Prochet, presidente da FEL (Fundação de Esportes de Londrina), na sessão da última terça.

De acordo com o Executivo, a iniciativa reforça a imagem do município como polo esportivo e turístico, fomentando a visibilidade internacional e a valorização do patrimônio local. “Ademais, a adaptação do Estádio Vitorino Gonçalves Dias para atender às exigências técnicas da Fifa poderá resultar em melhorias estruturais permanentes, que beneficiarão a comunidade esportiva e a população em geral mesmo após o término do evento”, diz a justificativa da matéria.

