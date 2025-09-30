Câmara de Londrina vai decidir se VGD será cedido à Fifa para Copa do Mundo

Foi protocolado nesta terça-feira (30) o Projeto de Lei (PL) nº 306/2025 que autoriza o Londrina Esporte Clube a ceder o estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD) à Fifa para ser um dos centro de treinamentos das seleções que vão disputar a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027. A cessão terá validade pelo período necessário para a organização e realização da competição. A urgência no PL foi aprovada pelos vereadores e as votações serão na quinta-feira (2), em primeiro turno, e na terça-feira (7), em segundo turno.





A proposta foi encaminhada pelo Executivo Municipal em razão da legislação em vigor. Em 2014, uma Lei Municipal concedeu ao LEC a permissão de uso do estádio, e estabeleceu que novas cessões só poderiam ocorrer mediante autorização legislativa. Se aprovado, o VGD estará apto a integrar oficialmente a estrutura da Copa do Mundo.

Na tribuna da Câmara, o presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Felipe Prochet, destacou a importância da medida. “Em 2014, foi feita a cessão do VGD para o Londrina e, no artigo 3º, é bem claro o que diz: para o Londrina poder ceder o espaço a outra instituição, é necessária autorização legislativa. E, com grande satisfação, fomos escolhidos pela Fifa para estar sediando um Team Base Camp, um centro de treinamento das seleções que vão disputar a Copa do Mundo Feminina de 2027”, afirmou.





Prochet ressaltou que a assinatura do contrato com a Fifa precisa ocorrer até 10 de outubro e pediu o apoio dos parlamentares. “A Fifa esteve em Londrina há cerca de um mês, e estou aqui porque precisamos da colaboração de vocês. O projeto é simples e objetivo: autoriza que o Londrina ceda o espaço pelo tempo necessário à Fifa ou à sua subsidiária. Hoje, estamos selecionados pela Fifa e precisamos fazer nossa parte para receber uma das 32 seleções que virão ao Brasil em 2027”, declarou.

Na justificativa do PL, a Prefeitura destacou que a inclusão de Londrina como sede de treinamento pode projetar o município internacionalmente, movimentar a economia em setores como turismo, hotelaria e comércio, além de fomentar o esporte feminino e deixar melhorias estruturais permanentes no VGD.





