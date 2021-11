Camisa do Brasil na Copa ganha gola polo e 'novo' amarelo, diz site

Classificada com antecedência para a Copa do Mundo de 2022, a seleção brasileira deve ter novidades no uniforme que usará na competição que terá o Qatar como país-sede.

O site especializado "Footy Headlines" mostrou possíveis mudanças na camisa do Brasil para o Mundial, que incluem um novo tom de amarelo e uma gola bem diferente da atual.

A atual camisa da seleção brasileira, lançada em 8 de novembro de 2020, uma homenagem aos 50 anos do tricampeonato mundial, em 1970, tem uma gola redonda, com três tons de verde - combinação repetida na barra das mangas. Esta deve ser uma das principais mudanças para o próximo uniforme, que trará uma gola polo amarela e linhas em verde e azul.





Outra mudança é na cor da peça. Enquanto a atual camisa traz como cor predominante o amarelo-ouro, a próxima, chamada de "amarelo dinâmico", é mais clara e vibrante, parecida com a tonalidade usada pelo Brasil na Copa de 2002, em que a seleção conquistou o pentacampeonato mundial.





Eliminatórias

Enquanto aguarda o lançamento, o Brasil disputa o restante das Eliminatórias Sul-americanas em busca do recorde de melhor campanha da história da competição no atual formato e de elevar o nível da equipe.





Hoje, sem Neymar, a seleção brasileira visita a Argentina, pela 14ª rodada da competição, às 20h30 (de Brasília). O Brasil lidera as Eliminatórias com 34 pontos, enquanto os argentinos estão em segundo, com 28. Ambas as equipes estão invictas no certame continental.