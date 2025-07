Campeonato Brasileiro de Karatê reúne milhares de atletas em Londrina

Até domingo (27), o ginásio de esportes Moringão será o centro das atenções do karatê nacional. Londrina sedia mais uma edição do Campeonato Brasileiro da modalidade, reunindo mais de 1,5 mil atletas vindos de 15 estados diferentes. A entrada é gratuita durante todos os dias de competição, com disputas nas categorias que vão do Sub-8 ao Sênior, no masculino e no feminino.





Os participantes conquistaram vaga no torneio por meio de etapas estaduais promovidas pelas federações regionais. Toda a fase classificatória é realizada no formato de repescagem olímpica, que permite aos atletas derrotados na primeira fase uma nova chance de classificação, aumentando o nível técnico e o número de confrontos.

Londrina foi escolhida como sede após solicitação da Federação Paranaense de Karatê (FPRK), que considerou a boa estrutura esportiva e a localização estratégica da cidade no mapa nacional. Esta é a terceira vez que o município recebe o evento, que também passou pelo Moringão em 2017 e 2022.





A abertura oficial foi realizada na manhã desta quinta-feira (24), com presença de autoridades locais, entre elas o prefeito Tiago Amaral, o presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Felipe Prochet, e o vereador Marcelo Oguido, que também é técnico da seleção brasileira de karatê. Oguido destacou o impacto positivo do evento para a cidade. Segundo ele, o campeonato movimenta não apenas o esporte, mas toda a economia local, com hotéis e restaurantes cheios, além de promover a modalidade para novos públicos.

“A gente abraçou essa causa, um evento importante para o município. O esporte não é só transformador para as pessoas, mas para todos. Como técnico da seleção brasileira, fui solicitado para apoiar na organização e ficar à frente da logística. O evento tem sido um sucesso”, destacou.





Na quarta-feira (23), já havia sido realizada a Seletiva Nacional 3, valendo vagas em futuras competições da seleção brasileira. No sábado (26), o Moringão será palco das grandes finais da categoria adulta. A partir das 16h30, o público poderá acompanhar dez combates decisivos, sendo cinco femininos e cinco masculinos, com destaque para os atletas londrinenses Vinicius Figueira, vice-campeão mundial e único brasileiro classificado para os Jogos Mundiais, e Gabriel Nascimento, que também disputará o título.

