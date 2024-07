Campeonato Paranaense: semifinal da Divisão de Acesso começa com dois empates

Tudo igual nos jogos de ida da semifinal do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão. Paraná Clube e Patriotas e Rio Branco e Paranavaí voltam a se enfrentar neste próximo fim de semana e quem vencer garante o acesso para a primeira divisão em 2025.







No sábado (6), Patriotas e Paraná ficam no 0 a 0, em Campo Largo. O jogo da volta acontece agora no domingo (14), às 11h, na Vila Capanema. Em caso de novo empate, a disputa vai para as penalidades máximas.

No domingo (7), no Waldemiro Wagner, Paranavaí e Rio Branco ficaram no 1 a 1. Dudu marcou para os donos da casa e Bryam marcou para o time do litoral.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: