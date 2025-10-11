Caxias e Floresta dependem de combinações de resultados para subir à Série B

No mesmo horário em que a bola rolar para Londrina e São Bernardo, às 17h deste sábado (11), Caxias e Floresta também se enfrentam no estádio Centenário, em Caxias do Sul. Ambos ainda têm chances de acesso, mas, diferentemente de LEC e Bernô, não dependem apenas de si.





Entre os dois, o Floresta é quem tem a maior possibilidade de subir. Isso porque, se vencer os gaúchos, garante o acesso em caso de tropeço do São Bernardo no VGD. Se empatar, sobe caso o Londrina derrote os paulistas. Já o Caxias vive a situação mais delicada do grupo, sendo o único que chega à rodada final sem vitórias. Ainda assim, suas contas para o acesso não são tão complexas: o time grená precisa vencer o Floresta por dois ou mais gols de diferença e torcer por uma vitória simples do Tubarão. O inverso também é válido: com uma vitória simples do Caxias, o acesso pode vir se o Londrina derrotar o São Bernardo por dois ou mais gols de diferença.

“Mesmo que seja pouca chance ou muita chance, vamos para a última rodada brigando pelo acesso, porque ninguém no grupo está classificado. Nenhum time tem o acesso garantido. Se houver uma combinação de resultados, até o Londrina pode ficar fora. Todo mundo pode ser apontado como ‘quase classificado’: Londrina, São Bernardo ou Floresta. Mas nós também temos chance”, afirmou Júnior Rocha, técnico do Caxias, que espera um Floresta bem fechado no Centenário.





“O Floresta também não depende mais só dele, mas esperamos o mesmo padrão defensivo deles, que tem a melhor defesa do quadrangular, enquanto nós temos um dos melhores ataques da Série C, mesmo com algumas falhas nesta fase, o que faz parte. Eles vêm com uma solidez defensiva muito grande, é uma equipe organizada, mas cabe a nós o refinamento e o capricho no último terço. Esperamos que os atletas correspondam”, completou o treinador.

Uma provável escalação do Caxias para a partida tem Thiago Coelho; Ronei, Gustavo Henrique, Alan e Marcelo; Vini Guedes, Mossoró e Yann Rolim; Calyson, Jhonatan Ribeiro e Giovane Gomes (Welder).





Uma provável escalação do Floresta tem Dheimison; Matheus Ludke, Júlio Vaz, Ícaro, Thomás Kayck e Diego Matos; Rodriguinho, Guilherme Nunes e Pablo; Jeam e Romarinho.

Caso o Caxias não seja derrotado em casa pelo Floresta, o Londrina garante o acesso independentemente do próprio resultado.



