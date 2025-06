CBF define datas dos próximos jogos do Londrina EC na Série C

A CBF detalhou mais quatro rodadas do Campeonato Brasileiro da Série C, da 12ª à 15ª, e o Londrina Esporte Clube já sabe as datas e horários que vai enfrentar seus próximos adversários.





Após os jogos contra Retrô, sábado (28), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), e contra o Guarani, dia 6 de julho, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), o Tubarão volta a campo no dia 14 de julho, uma segunda-feira, às 19h30, para enfrentar o Botafogo-PB, no estádio Almeidão, em João Pessoa.

Depois, o Londrina terá dois jogos consecutivos no VGD. O primeiro será no dia 19 de julho, um sábado, às 19h30, contra o Itabaiana-SE. No dia 26 de julho, também no sábado, e novamente às 19h30, o adversário será o CSA-AL.





Fechando a sequência detalhada pela CBF, o Londrina volta a jogar fora de casa no dia 4 de agosto, segunda-feira, quando enfrenta o Ituano, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), às 19h30.

Seguem sem datas e horários os jogos da 16ª à 19ª rodada, quando o LEC enfrenta Náutico (casa), Brusque (fora), Anápolis (casa) e Ponte Preta (fora).





A primeira fase da Série C vai se estender até o último final de semana de agosto e o quadrangular final, que valerá as quatro vagas para a Série B de 2026, deve começar no dia 6 de setembro. Os oito primeiros colocados da fase inicial vão se dividir em dois grupos de quatro times, com os dois primeiros colocados das chaves conquistando o acesso. Os líderes de cada grupo se classificam para a final e disputam o título.





