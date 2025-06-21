CBF manifesta interesse em trazer Copa do Mundo de Clubes ao Brasil

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, manifestou à Federação Internacional de Futebol (Fifa) interesse de realizar, no Brasil, a próxima Copa do Mundo de Clubes, em 2029. O dirigente comunicou a proposta ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, durante encontro da Cúpula Executiva de Futebol da entidade máxima da modalidade, que terminou neste sábado (21), em Miami, nos Estados Unidos, uma das sedes da edição deste ano do torneio.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

"Tudo começou com uma conversa de apresentação. Falei dos meus objetivos à frente da CBF e disse que queremos estar mais próximos da Fifa. Elogiei o evento e o nível dos clubes brasileiros e, por fim, coloquei o país à disposição para receber a próxima Copa do Mundo. O presidente Gianni Infantino ficou muito feliz, disse que é totalmente possível. Agora vamos trabalhar para que dê certo", declarou Xaud, ao site da CBF.

Publicidade

Xaud está nos Estados Unidos acompanhado do vice-presidente Gustavo Dias. A Cúpula Executiva de Futebol da Fifa começou na última quinta-feira (19), em Miami, com dirigentes dos 211 países afiliados à entidade.

Publicidade

A primeira edição de um Mundial de Clubes organizado pela Fifa, em 2000, ocorreu no Brasil, com sedes em São Paulo e no Rio de Janeiro. O Corinthians ficou com o título da edição, ao bater o Vasco nos pênaltis, no Maracanã.

Além disso, em 2027, o país receberá a Copa do Mundo Feminina de seleções.





LEIA TAMBÉM:



