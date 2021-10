Celsinho volta ao Londrina na decisão em Cascavel no paranaense

Barrado pela direção de futebol do Londrina nos últimos seis jogos, o meia Celsinho está de volta ao time do LEC. O jogador será a principal novidade na delegação alviceleste para o jogo decisivo contra o FC Cascavel, que vale o título paranaense, nesta quarta-feira (13) no estádio olímpico.

O último jogo do meia foi na derrota por 2 a 0 para o CSA pela série B. Celsinho teria o seu contrato, que tem validade até o fim de novembro, rescindido. No entanto, o acerto não aconteceu e o jogador permaneceu treinando no clube, mas sem ser aproveitado nas partidas.



Em coletivas de imprensa o técnico Márcio Fernandes foi questionado sobre a situação do atleta. Em ambas, o treinador afirmou que não havia nenhum problema dele com o jogador e que gostaria de contar com o meia no elenco. No entanto, ressaltou que era um problema da direção com o atleta e, que portanto, era uma situação que precisava ser resolvida pela diretoria do clube.





Celsinho treinou normalmente nos últimos dias com o grupo que vai decidir o Paranaense e está relacionado para o confronto. No entanto, o jogador deve começar no banco de reservas, já que Fernandes deve repetir a formação da primeira partida, que terminou 1 a 1, no estádio do Café. O goleiro César ficou de fora dos relacionados novamente e Dalton permanece como titular.

