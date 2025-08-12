Pesquisar

Cianorte dedica conquista de vaga a funcionário que morreu

Matheus Camargo - Redação Folha
12 ago 2025 às 18:26

Foto: Foto: Guilherme Parro / Cianorte FC SAF
No último domingo (10), o Cianorte goleou o Joinville por 4 a 0, no Albino Turbay, e avançou às oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, eliminando um dos clubes mais tradicionais da competição. O resultado mantém o Leão do Vale vivo no sonho de conquistar o acesso à Série C. O próximo adversário será o Mixto-MT, que no sábado (9) superou a Portuguesa e também derrubou uma das favoritas.


A classificação veio com emoção extra fora de campo. A vitória foi dedicada a Newton Barbosa, o “Newtão”, funcionário mais antigo do Cianorte, presente desde a fundação, em 2002. Ele faleceu aos 55 anos, na madrugada de terça-feira (5), dois dias após o jogo de ida, vítima de um infarto.

“Perdemos um grande homem. Ele me disse que estava vendo algo diferente neste time e que sentia que este ano poderia acontecer”, relatou, emocionado, o técnico Rafael Ferro. “Essa vitória é para ele e para a família. Usamos essa perda como motivação e inspiração”, completou, segurando as lágrimas.


Dentro de campo, Wesley abriu o placar, Peu e Nicolas, ambos com passagem pelo Londrina, marcaram na sequência, e João Vitor fechou a conta. A primeira partida contra o Mixto será novamente no Albino Turbay, domingo (17), às 18h.

