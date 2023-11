Cinco paratletas londrinenses são classiticados para o Campeonato Brasieiro de Halterofilismo

Cinco paratletas londrinenses de halterofilismo foram classificados para o Campeonato Brasileiro da modalidade durante a 9ª Etapa do Meeting Paralímpico Loterias Caixa 2023, realizado no final de outubro em Curitiba. A competição é idealizada e organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro desde 2021 e tem por objetivo desenvolver o paradesporto no Brasil.





Foram classificados os paratletas Dorival Jorge (categoria 59 quilos); Otávio Augusto (65 quilos); Rogério Garcia (54 quilos); Marcos Macedo (72 quilos); e Erasmo José (107 quilos). Eles conseguiram índice para o brasileiro do ano que vem. Todos são atletas do Instituto Pernas Preciosas. “É o resultado de muita superação e determinação, além de treinamento”, salienta Geovan Souza, técnico da modalidade.





A 9ª etapa contou com provas de atletismo, halterofilismo e natação e reuniu 342 atletas de nove Estados e do Distrito Federal. Foram 231 inscritos nas disputas de atletismo, 17 competidores de halterofilismo e 94 nadadores.