City London apresenta técnico para disputar a 3ª divisão

O City London oficializou na quarta-feira (2) Vavilson Santos, de 56 anos, como o técnico que comandará a equipe na disputa do Campeonato Paranaense da 3ª divisão. O treinador passou por clubes como Inter de Limeira e Itabaiana durante a carreira, e teve o Cambé como seu último clube. Em 2018, Vavilson esteve no Apucarana Sports, clube que deu origem ao City London, e levou a equipe ao acesso à segunda divisão.





A apresentação foi realizada no centro de treinamentos do clube, na zona leste. Márcio Santos, que dirigiu o sub-20 na disputa do Campeonato Paranaense da categoria, será o auxiliar técnico.





Por meio das redes sociais, o City London divulgou trecho da fala de Vavilson Santos em sua apresentação ao clube. “Retorno ainda mais preparado. Vamos trabalhar com muita seriedade para alcançar nosso objetivo, que é o acesso”, afirmou.

Marcão, diretor técnico do City London, destacou a chegada do comandante e disse que o clube seguirá apostando em jovens. “Estamos felizes com a chegada do Vavilson. Ele tem o perfil ideal para dar sequência ao projeto que iniciamos. Vamos aproveitar muitos atletas que defenderam o clube no Paranaense Sub-20, pois acreditamos no potencial da nossa base.”





O City London iniciou oficialmente sua preparação para a terceira divisão do Paranaense. A equipe está no Grupo B da competição, ao lado de Cambé, Grêmio Maringá e Portuguesa Londrinense. A disputa começa em 23 de agosto e vai até 6 de dezembro. Os dois primeiros de cada grupo e os dois melhores terceiros avançam às quartas.

