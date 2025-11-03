City London empata fora em jogo pelo acesso

O City London iniciou com empate com o Verê o jogo de ida da semifinal da 3ª divisão do Campeonato Paranaense, em duelo que vale o acesso. No sábado (1º), no estádio Frederico Galvan, em Dois Vizinhos, a partida terminou 2 a 2. Guilherme e Thiaguinho marcaram para o time londrinense, enquanto Matheus e Leandro Silva anotaram para o Verê. O confronto foi marcado pela chuva intensa durante quase todo o tempo.





Agora, quem vencer o jogo de volta, que será disputado no estádio do Café, no próximo sábado (8), às 15h30, garante a classificação para a final da Terceirona e o segunda divisão do futebol do Paraná em 2026. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

O City London abriu o placar logo aos quatros minutos de jogo com um golaço de Guilherme, que recebeu de Patrick e finalizou com força. A equipe de Londrina então se fechou e passou a apostar em contra-ataques, até que aos 34 minutos, Thiaguinho aproveitou escanteio e marcou o segundo, ampliando a vantagem.





Entretanto, o time da casa reagiu ainda no primeiro tempo, descontando aos 39 minutos com Matheus, após assistência de Fernandinho. Na etapa final, após tanto pressionar, o Verê empatou. Fernandinho deu nova assistência e Leandro Silva cabeceou para empatar o jogo em Dois Vizinhos.

Vale lembrar que o City London pode disputar a segunda divisão do Campeonato Paranaense pela primeira vez como um clube de Londrina. No entanto, o time que deu origem ao projeto, o Apucarana Sports, já estava na Segundona no ano passado, o que indicaria um retorno rápido ao segundo escalão do futebol estadual.





Prudentópolis encaminhado





O Prudentópolis largou na frente da outra semifinal ao vencer o Araucária por 2 a 0, no domingo (2), no estádio Gigante do Itiberê, em Paranaguá. Ryan e Vitinho marcaram os gols. O time leva vantagem para o jogo de volta, no domingo (9), quando atuará em casa, no estádio Newton Agibert.