Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Eleições Ao Vivo
Publicidade
Publicidade
2 a 2

City London empata no jogo de ida pelo acesso à Segundona

Redação Bonde
02 nov 2025 às 12:38

Compartilhar notícia

Divulgação
Publicidade
Publicidade

Verê e City London estão igualados após o primeiro jogo do confronto pelas semifinais da Terceirona 2025. Neste sábado (1º), o placar do Estádio Frederico Galvan, em Dois Vizinhos, registrou um empate em 2x2.


Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade

Guilherme e Thiaguinho colocaram o City London na frente. Mas a equipe da casa buscou o empate com gols de Matheus e Leandro Silva.


Agora, quem vencer o jogo de volta, em Londrina, garante a classificação. No caso de um novo empate, a disputa vai para os pênaltis.

Publicidade


O time que avançar para a final já garante o acesso à Segunda Divisão em 2026. O adversário na decisão será o vencedor do confronto entre Oeste Brasil e Prudentópolis.


O jogo

Publicidade


O City London conseguiu marcar um golaço logo em sua primeira finalização. Aos 4’, em uma cobrança de falta pelo lado esquerdo, toda a defesa do Verê se posicionou para o cruzamento na área. Mas Patrick só rolou para o meio e Guilherme, com espaço, ajeitou e soltou a pancada. A bola ainda tocou na trave antes de balançar a rede: 1×0.


Jogando fora de casa e na frente no placar, o City London se armou para os contra-ataques. E dessa forma, quase conseguiu ampliar a vantagem. Diego recebeu na área e bateu para o gol com categoria, mas estava impedido no momento do passe de Patrick.

Publicidade


O Verê precisava da reação, mas esbarrava sempre na bem postada defesa da equipe de Londrina. E quando Fernandinho bateu falta com perfeição, foi a fez do goleiro Flaysmar fazer grande defesa, espalmando a bola que ia para o ângulo.


Quem conseguiu marcar foi novamente o City London. Aos 34’, em um escanteio pela direita, a bola rebatida na área caiu nos pés do lateral Thiaguinho, que não perdoou e anotou 2×0 para o time visitante.

Publicidade


O Verê não se entregou e debaixo de chuva forte conseguiu descontar. Aos 39’, Fernandinho recebeu pela esquerda, disparou em direção à área e cruzou rasteiro. A bola passou em frente ao gol e foi para o lateral Matheus, que bateu no cantinho e fez 2×1.


O empate do Verê quase saiu ainda no primeiro tempo. Fernandinho recebeu na área, passou pela marcação, mas parou em mais uma ótima defesa de Flaysmar.

Publicidade


Depois do intervalo, o Verê partiu com tudo em busca do empate. Mas o City London se defendia bem e não permitia chances claras do adversário. Mas aos 33’, a bola parada foi decisiva mais uma vez. Em cobrança de falta, Fernandinho levantou na área, na cabeça de Leandro Silva, que testou com força e deixou tudo igual: 2×2.


Agenda

Cadastre-se em nossa newsletter


A partida de volta entre City London e Verê, pelas semifinais da Terceirona, está marcada para o próximo sábado (8), às 15h30, no Estádio do Café, em Londrina.

City London Esporte futebol Empate
Publicidade
Publicidade

Continue lendo

Últimas notícias

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas