City London empata no jogo de ida pelo acesso à Segundona

Verê e City London estão igualados após o primeiro jogo do confronto pelas semifinais da Terceirona 2025. Neste sábado (1º), o placar do Estádio Frederico Galvan, em Dois Vizinhos, registrou um empate em 2x2.





Guilherme e Thiaguinho colocaram o City London na frente. Mas a equipe da casa buscou o empate com gols de Matheus e Leandro Silva.





Agora, quem vencer o jogo de volta, em Londrina, garante a classificação. No caso de um novo empate, a disputa vai para os pênaltis.

O time que avançar para a final já garante o acesso à Segunda Divisão em 2026. O adversário na decisão será o vencedor do confronto entre Oeste Brasil e Prudentópolis.





O jogo

O City London conseguiu marcar um golaço logo em sua primeira finalização. Aos 4’, em uma cobrança de falta pelo lado esquerdo, toda a defesa do Verê se posicionou para o cruzamento na área. Mas Patrick só rolou para o meio e Guilherme, com espaço, ajeitou e soltou a pancada. A bola ainda tocou na trave antes de balançar a rede: 1×0.





Jogando fora de casa e na frente no placar, o City London se armou para os contra-ataques. E dessa forma, quase conseguiu ampliar a vantagem. Diego recebeu na área e bateu para o gol com categoria, mas estava impedido no momento do passe de Patrick.

O Verê precisava da reação, mas esbarrava sempre na bem postada defesa da equipe de Londrina. E quando Fernandinho bateu falta com perfeição, foi a fez do goleiro Flaysmar fazer grande defesa, espalmando a bola que ia para o ângulo.





Quem conseguiu marcar foi novamente o City London. Aos 34’, em um escanteio pela direita, a bola rebatida na área caiu nos pés do lateral Thiaguinho, que não perdoou e anotou 2×0 para o time visitante.

O Verê não se entregou e debaixo de chuva forte conseguiu descontar. Aos 39’, Fernandinho recebeu pela esquerda, disparou em direção à área e cruzou rasteiro. A bola passou em frente ao gol e foi para o lateral Matheus, que bateu no cantinho e fez 2×1.





O empate do Verê quase saiu ainda no primeiro tempo. Fernandinho recebeu na área, passou pela marcação, mas parou em mais uma ótima defesa de Flaysmar.

Depois do intervalo, o Verê partiu com tudo em busca do empate. Mas o City London se defendia bem e não permitia chances claras do adversário. Mas aos 33’, a bola parada foi decisiva mais uma vez. Em cobrança de falta, Fernandinho levantou na área, na cabeça de Leandro Silva, que testou com força e deixou tudo igual: 2×2.





Agenda

A partida de volta entre City London e Verê, pelas semifinais da Terceirona, está marcada para o próximo sábado (8), às 15h30, no Estádio do Café, em Londrina.