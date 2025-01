City London, novo time de Londrina, inaugura centro de treinamento na Zona Leste

Londrina tem um novo clube de futebol profissional a partir de 2025. O City London FC foi lançado oficialmente nesta semana e apresentou uniformes, centro de treinamentos próprio e planejamento para a temporada.





O clube é o antigo Apucarana Sports, clube que foi rebaixado para a última divisão do Campeonato Paranaense no ano passado. O London se junta ao Londrina, que disputa a primeira divisão do Estadual e a Série C do Brasileiro, e a Portuguesa Londrinense, que está na Terceirona.

O presidente do City London FC é Douglas Rodrigues de Lima, que tomou a decisão de tirar o time de Apucarana e montar uma nova estrutura em Londrina. Em entrevista à FOLHA, Lima explicou que a decisão de mudar de cidade foi pessoal e financeira.





“A mudança tem diversos fatores. Londrina é uma cidade com mais habitantes, minha família está aqui, eu moro aqui há sete anos. Sou londrinense. Alguns amigos fizeram o convite. Em Apucarana, fui feliz, fiz muitos amigos, só tenho gratidão, mas foi uma opção minha trazer o time para cá. Tive propostas de outras cidades, de clubes para fazer parceria, mas a que mais me agradou foi Londrina. Por ser uma cidade maior, com maiores empresas, podemos atrair mais patrocinadores e parceiros, além de atletas de bom nível, já que nosso objetivo é revelar atletas”, destacou o empresário.

CT NA ZONA LESTE

O City London FC foi inaugurado em Londrina com um CT próprio para treinamentos e alojamento de jovens atletas localizado na zona leste, próximo da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná). O espaço é dividido em 32 camas que ficarão em casas e 36 que estarão em contêineres. Lima reforçou a segurança para os garotos que precisarão se alojar.





“Os contêineres possuem três portas e três janelas de vidro cada uma, com fácil acesso à saída. Tudo legalizado”, garantiu ele. Vale lembrar que, em fevereiro de 2019, dez garotos entre 14 e 16 anos base do Flamengo morreram após um incêndio no CT Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. O fogo foi causado por um curto circuito no ar-condicionado. A perícia, à época, constatou que não havia saídas de emergência.

O local, que é fruto de uma parceria e passou por quatro meses de obras, contará com vestiário, academia, rouparia e refeitório. O CT vai começar a receber os atletas no fim de janeiro.





