Claudinei projeta jogo de imposição física do Londrina EC contra o Cianorte

Passado o tropeço contra o Athletico Paranaense no Estádio do Café, no último sábado (15), o Londrina vira a chave e começa a se preparar para enfrentar o Cianorte, primeiro adversário no mata-mata do Estadual, no próximo domingo (23). O Tubarão passou em quarto e o Leão do Vale, em quinto, o que dá ao LEC a vantagem de definir a vaga em casa.





Em entrevista coletiva após a derrota por 1 a 0 para o Furacão, o técnico Claudinei Oliveira ressaltou que o Cianorte é o adversário com a melhor logística para o Londrina. Se tivesse vencido o Athletico, por exemplo, o LEC enfrentaria o São Joseense, que manda seus jogos no gramado sintético do Estádio do Pinhão, o que já rendeu dor de cabeça ao Tubarão na primeira fase.

“Pegamos a viagem mais próxima. O Cianorte é um adversário difícil, fez uma grande campanha. Ninguém acha que é bom pegar o Cianorte pelo time, mas se for pensar em logística, em condições de campo, não vamos reclamar”, disse.





Fazendo uma análise rápida do próximo desafio, Claudinei destacou o volume de jogo do Leão do Vale, que pode atuar com dois jogadores enfiados e abusar das bolas levantadas. Foi justamente em uma bola alçada à área que o único tento do Furacão saiu no Café. Palacios apareceu sozinho para cabecear nas costas da defesa alviceleste.





“Estamos trabalhando o jogo aéreo defensivo. Sofremos hoje, temos que trabalhar para não sofrer. Vão ser dois jogos difíceis [nas quartas]”, projetou o técnico na entrevista coletiva após o jogo. O comandante alviceleste destacou a importância de igualar a imposição física do Cianorte. “Se você igualar na parte física, acho que tecnicamente temos condições de levar vantagem.”





