Claudinei rebate críticas após vitória do LEC, que permanece invicto

O técnico Claudinei Oliveira respondeu às críticas que têm sofrido nas últimas semanas. Após mais uma vitória no Campeonato Brasileiro da Série C, agora sobre o Confiança, por 2 a 0, em Aracaju (SE), o treinador desabafou e lembrou a invencibilidade na competição. Somente o Tubarão ainda não perdeu entre os 20 participantes após seis rodadas.





“Somos o único invicto da competição. Estávamos há três jogos sem vencer, vamos ver se agora vão falar que estamos há seis sem perder. É importante valorizar isso que está sendo feito. No ano passado, o Londrina venceu 13 partidas. Estamos no mês de maio e já vencemos 12. Foi um jogo difícil, o adversário mandou finalizações na trave, mas Deus ajuda quem trabalha, quem se entrega e corre, como os meninos se doaram. Vamos valorizar. Conseguimos recuperar os pontos que perdemos em casa (nos empates com Tombense e Maringá)”, disse o comandante do Tubarão.

“Cada um tem sua opinião, mas tenho o direito de discordar. As pessoas têm o direito de achar que o Claudinei é teimoso, que escala mal, que tem suas convicções… Cada um pode achar o que quiser. Eu tenho o direito de achar que o trabalho é bem feito. Tenho convicção de que o time está entregando o máximo”, seguiu Claudinei.





Segundo dados da plataforma Flashscore, o LEC finalizou dez vezes, contra 19 do Confiança. O time sergipano teve ainda mais posse de bola em relação à equipe alviceleste, com 58% a 42%. O Tubarão marcou com Maurício, aos três minutos do primeiro tempo, e Vitinho, aos 39 do segundo. Claudinei Oliveira destacou que o jogo contra os sergipanos foi o que o Londrina mais sofreu sob seu comando.

“Soubemos sofrer. Foi o jogo em que mais sofremos desde que cheguei aqui. Foram muitas finalizações na trave (três, no total), mas vencemos o jogo. Se entregamos o resultado sem jogar tão bem, é interessante, porque às vezes jogar bem e empatar não serve para alguns”, pontuou, mais uma vez em tom de desabafo.





“Precisamos ter equilíbrio e trabalhar para ganhar de qualquer forma. O importante é a pontuação, chegar próximo do objetivo, que inicialmente são os 30 pontos. Vamos valorizar o que o time está fazendo. Tenho o direito de discordar, e até de achar algumas críticas absurdas”, concluiu Claudinei.





