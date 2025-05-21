Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Série C

Claudinei rebate críticas após vitória do LEC, que permanece invicto

Matheus Camargo - Redação Folha
21 mai 2025 às 08:41

Compartilhar notícia

Rafael Martins/LEC
Publicidade
Publicidade

O técnico Claudinei Oliveira respondeu às críticas que têm sofrido nas últimas semanas. Após mais uma vitória no Campeonato Brasileiro da Série C, agora sobre o Confiança, por 2 a 0, em Aracaju (SE), o treinador desabafou e lembrou a invencibilidade na competição. Somente o Tubarão ainda não perdeu entre os 20 participantes após seis rodadas.


“Somos o único invicto da competição. Estávamos há três jogos sem vencer, vamos ver se agora vão falar que estamos há seis sem perder. É importante valorizar isso que está sendo feito. No ano passado, o Londrina venceu 13 partidas. Estamos no mês de maio e já vencemos 12. Foi um jogo difícil, o adversário mandou finalizações na trave, mas Deus ajuda quem trabalha, quem se entrega e corre, como os meninos se doaram. Vamos valorizar. Conseguimos recuperar os pontos que perdemos em casa (nos empates com Tombense e Maringá)”, disse o comandante do Tubarão.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


“Cada um tem sua opinião, mas tenho o direito de discordar. As pessoas têm o direito de achar que o Claudinei é teimoso, que escala mal, que tem suas convicções… Cada um pode achar o que quiser. Eu tenho o direito de achar que o trabalho é bem feito. Tenho convicção de que o time está entregando o máximo”, seguiu Claudinei.


Segundo dados da plataforma Flashscore, o LEC finalizou dez vezes, contra 19 do Confiança. O time sergipano teve ainda mais posse de bola em relação à equipe alviceleste, com 58% a 42%. O Tubarão marcou com Maurício, aos três minutos do primeiro tempo, e Vitinho, aos 39 do segundo. Claudinei Oliveira destacou que o jogo contra os sergipanos foi o que o Londrina mais sofreu sob seu comando.

Publicidade


“Soubemos sofrer. Foi o jogo em que mais sofremos desde que cheguei aqui. Foram muitas finalizações na trave (três, no total), mas vencemos o jogo. Se entregamos o resultado sem jogar tão bem, é interessante, porque às vezes jogar bem e empatar não serve para alguns”, pontuou, mais uma vez em tom de desabafo.


“Precisamos ter equilíbrio e trabalhar para ganhar de qualquer forma. O importante é a pontuação, chegar próximo do objetivo, que inicialmente são os 30 pontos. Vamos valorizar o que o time está fazendo. Tenho o direito de discordar, e até de achar algumas críticas absurdas”, concluiu Claudinei.


CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA

Imagem
Claudinei rebate críticas após vitória do LEC
Claudinei Oliveira defende seu trabalho após vitória do Londrina na Série C. Time invicto e desfalques para o próximo jogo contra o ABC.
Londrina EC londrina esporte clube Série C Campeonato Brasileiro Claudinei Oliveira
Publicidade
Publicidade

Continue lendo

Últimas notícias

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas