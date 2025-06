Clubes brasileiros faturaram mais de meio bilhão de reais no Mundial

Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, equipes brasileiras que disputam a Copa do Mundo de Clubes da FIFA e se classificaram para as oitavas de final da competição, já garantiram valores milionários para seus cofres após três jogos disputados.





Até o momento, o Flamengo é quem mais lucrou com a participação no Mundial, com premiação acumulada de R$ 152,1 milhões. A equipe comandada por Filipe Luís avançou e enfrentará o Bayern de Munique no domingo (29), às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

A Fifa premia os clubes pela participação no torneio, além de oferecer valores fixos por vitória, empate e classificação. O Flamengo se classificou como líder do Grupo D, com sete pontos, após duas vitórias e um empate. Apenas pela participação, o clube recebeu R$ 83,5 milhões. A esse valor somam-se R$ 22 milhões pelas vitórias, R$ 5,4 milhões pelo empate e R$ 41,2 milhões pela vaga nas oitavas.





Botafogo, Fluminense e Palmeiras arrecadaram até agora R$ 146,7 milhões cada. A campanha do Botafogo na fase de grupos contou com duas vitórias e uma derrota. Assim, o clube embolsou R$ 83,5 milhões pela participação, R$ 22 milhões pelas vitórias e R$ 41,2 milhões pela classificação. O time alvinegro terá pela frente o Palmeiras no duelo brasileiro das oitavas, sábado (28), às 13h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.





As campanhas de Verdão e Fluminense foram idênticas: uma vitória e dois empates. Cada clube recebeu R$ 83,5 milhões pela participação, R$ 11 milhões pela vitória, R$ 11 milhões pelos empates e R$ 41,2 milhões pela vaga nas oitavas. O Tricolor enfrentará a Inter de Milão na segunda-feira (30), às 16h, no Bank of America Stadium, em Charlotte.

A partir de agora, a Fifa oferecerá novas premiações aos classificados para as fases seguintes. Quem avançar às quartas recebe mais R$ 72,3 milhões. A ida à semifinal rende R$ 115,7 milhões. O vice-campeão garante R$ 165,3 milhões e o campeão, R$ 220 milhões.





Ao todo, a Fifa distribuirá US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,54 bilhões) em prêmios no Mundial. Caso um clube brasileiro conquiste o título, poderá faturar até R$ 558 milhões. (Com Aigor Ojêda/UOL/Folhapress)