Clubes da série B aceitam proposta de quatro anos por direitos de transmissão

Os 20 clubes da Série B aprovaram por unanimidade o contrato oferecido pela Brax Sports Assets pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro.





O acordo firmado será de quatro anos e a empresa de marketing esportivo vai repassar aos participantes um total bruto de R$ 210 milhões em 2023 - R$ 10 milhões para cada.

Os valores serão reajustados anualmente até 2026. A reunião que definiu o negócio foi encerrada no início da tarde desta quinta-feira (9), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.







No primeiro encontro dos clubes, na terça-feira (7), quando a proposta foi apresentada, o tempo de duração do contrato não agradou a todos, sobretudo as equipes filiadas a Liga Forte do Futebol (LFF).





