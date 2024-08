COB vai pagar R$ 4,6 milhões aos medalhistas brasileiros; Rebeca é atleta mais premiada

As Olimpíadas de 2024 chegaram ao fim e o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) já sabe quanto irá pagar aos medalhistas dos Jogos de Paris: R$ 4,6 milhões pelas 20 premiações no total: três ouros, sete pratas e dez bronzes. O Brasil terminou em 20º lugar no ranking geral. Rebeca Andrade, o destaque da delegação com quatro medalhas (ouro no solo, duas pratas no individual geral e no salto, e bronze por equipe) é quem vai receber do governo: R$ 826 mil





A judoca Beatriz Souza, que conquistou o ouro na categoria feminina acima de 78kg e bronze por equipe, vai receber R$ 392 mil. Já a dupla campeã de vôlei de praia Duda e Ana Patrícia irá ganhar R$ 350 mil cada atleta. Esse valor será líquido, já que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou uma MP (medida provisória) que isenta os atletas olímpicos de pagarem Imposto de Renda sobre os prêmios recebidos nos Jogos de Paris.





A MP, publicada no Diário Oficial da União na quinta-feira (8), também vai beneficiar os para atletas que recebem premiação do CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro). As Paralimpíadas de Paris 2024 começam no dia 28 de agosto e terminam no dia 8 de setembro.





Nos esportes em equipe, de dois a seis integrantes, os valores são de: R$ 700 mil para ouro, R$ 420 mil para prata e R$ 280 mil para bronze divididos pelos atletas. Já nas modalidades em grupos de mais de sete pessoas: R$ 1,5 milhão ouro, R$ 630 mil prata e R$ 420 mil para bronze.





Veja quanto cada atleta irá receber do COB:



1- Rebeca Andrade (ginástica artística): R$ 826 mil





2- Beatriz Souza (judô): R$ 392 mil





3- Ana Patrícia e Duda (vôlei de praia): R$ 350 mil (cada)





4- Willian Lima (judô): R$ 252 mil (prata individual + bronze por equipes)





5- Isaquias Queiroz (canoagem de velocidade): R$ 210 mil (prata individual)





6-Tatiana Weston-Webb (surfe): R$ 210 mil (prata individual)





7 - Caio Bonfim (marcha atlética): R$ 210 mil (prata individual)





8- Larissa Pimenta (judô): R$ 182 mil (bronze individual + bronze por equipes)





9 -Alison dos Santos (atletismo): R$ 140 mil (bronze individual)





10- Rayssa Leal (skate): R$ 140 mil (bronze individual)





11- Bia Ferreira (boxe): R$ 140 mil (bronze individual)





12- Gabriel Medina (surfe): R$ 140 mil (bronze individual);





13- ugusto Akio (skate): R$ 140 mil (bronze individual);





14- Edival Pontes (taekwondo): R$ 140 mil (bronze individual)





15- Flávia Saraiva (ginástica artística): R$ 56 mil (bronze por equipes)





16-Jade Barbosa (ginástica artística): R$ 56 mil (bronze por equipes)





17- Lorrane Oliveira (ginástica artística): R$ 56 mil (bronze por equipes)





18- Júlia Soares (ginástica artística): R$ 56 mil (bronze por equipes)





19- Rafaela Silva (judô): R$ 42 mil (bronze por equipes)





20- Ketleyn Quadros (judô): R$ 42 mil (bronze por equipes)





21- Leonardo Gonçalves (judô): R$ 42 mil (bronze por equipes)





22- Rafael Macedo (judô): R$ 42 mil (bronze por equipes)





23- Guilherme Schmidt (judô): R$ 42 mil (bronze por equipes)





24 - Daniel Cargnin (judô): R$ 42 mil (bronze por equipes)





25- Rafael Silva (judô): R$ 42 mil (bronze por equipes)





26- Seleção feminina de futebol: R$ 35 mil (para cada jogadora pela medalha de prata)





27- Seleção feminina de vôlei: R$ 32 mil (para cada jogadora pela medalha de bronze)