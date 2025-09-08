Com 11 medalhas, Londrina/FEL/IPEC conquista 28º título nacional de atletismo

Em mais uma campanha histórica, a equipe Londrina/FEL/IPEC mostrou novamente sua força no cenário nacional e sagrou-se campeã feminina brasileira sub-20 de atletismo pela terceira vez consecutiva. O Campeonato Brasileiro Interclubes da categoria foi disputado no último final de semana, no Recife (PE).





O 28º título nacional da história da equipe londrinense veio com uma campanha que somou 107 pontos, com seis pódios, 3 ouros, 1 prata e 2 bronzes. Nicole Herdy Faria, com dois ouros (3000 metros e 3000 metros com obstáculos) e Leticia Evelyn Lopes, com um ouro, uma prata e um bronze (400 metros e revezamentos 4 x 400 metros misto e 4 x 400 metros feminino) foram os grandes destaques da campanha das mulheres em solo pernambucano.





Com apenas 16 anos, a jovem Nicole Herdy Faria unificou os títulos dos 3000 metros na categoria sub-18 e sub-20, despontando como uma das grandes promessas para o futuro. “Sentimento de dever cumprido. A gente vinha treinando muito forte visando esse objetivo e conseguimos alcançar. Só agradecer o apoio de toda a equipe que me apoia sempre”, destacou a atleta.





Na disputa por equipes entre os homens, a equipe de Londrina terminou na quarta colocação, com 56 pontos. Somando as pontuações nos dois naipes, terceira posição geral para o time londrinense, com 163 pontos. No total, os atletas pé-vermelhos subiram ao pódio 11 vezes, com seis ouros, duas pratas e três bronzes.





Ruan Erik Vais, ouro nos 1500 metros e prata nos 3000 metros, foi o grande destaque da equipe entre os homens, ao lado de Luis Felipe Abílio Gomes Barbosa, ouro no lançamento do martelo, e Samuel André de Paula Souza, bronze no salto em distância.





28º título nacional é celebrado pela comissão técnica





O técnico Gilberto Miranda celebrou muito a conquista de mais um título de relevância nacional para o projeto londrinense. “É mais uma conquista que mostra a força do projeto em nível nacional. O trabalho que fazemos nos permite brigar com as grandes equipes do país em competições como essa, o que é grandioso se comparado o poder de investimento”, comparou o treinador.





“Todos os anos temos trabalhado incansavelmente para melhorar nossa estrutura e fomentar o nosso trabalho de detecção e revelação de novos atletas, e isso tem sido um diferencial importante nesse processo. O grande desafio é buscar apoios para dar suporte maior e sustentável para esse trabalho”, acrescentou.





O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe) e Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC); e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Unicesumar, Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Centro do Coração, Nutricionista Bruna Monteiro, Laboratório Oswaldo Cruz Londrina, Raphael Cruz Fisioterapia Esportiva e Academia AS Fitness.



