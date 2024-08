Com 20 medalhas, Brasil se consolida no top 20 olímpico

O Brasil concluiu os Jogos Olímpicos Paris 2024 com muitos motivos para se orgulhar. Do desempenho histórico das mulheres - elas conquistaram os três ouros brasileiros -, que foram maioria na delegação brasileira pela primeira vez, a medalhas inéditas em provas do programa olímpico, passando pela reafirmação de ídolos que entraram no patamar de maiores nomes brasileiros da modalidade e por desempenhos nunca antes conquistados, que bateram na trave do Olimpo. A meta agora é melhorar o desempenho nas Olimpíadas de Los Angeles em 2028.

O Brasil conquistou 20 medalhas nessa edição dos Jogos Olímpicos, sendo três de ouro, sete de prata e 10 de bronze. É a segunda melhor campanha da história, superando o desempenho na Rio 2016 no número total de medalhas, atrás apenas de Tóquio 2020. Além disso, o país se confirmou no top-20 no número de ouros, e top-15 no quadro de medalhas. Uma das provas da consolidação do país no bloco das principais potências olímpicas. Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato Publicidade Publicidade

“Queremos sempre ultrapassar barreiras, vencer sempre. Conseguimos quebrar recordes, principalmente quanto ao esporte feminino. Isso nos deixa bastante satisfeitos. Com a apresentação dos nossos atletas, inspiramos a sociedade. Mesmo aqueles que não conseguiram conquistar uma medalha, tiveram seus melhores desempenhos, também inspiraram nossos torcedores e a população brasileira”, disse Rogério Sampaio, chefe da Missão Paris 2024 e diretor-geral do COB. Leia mais: Especial Dia dos Pais Conheça três papais divididos entre o amor pelos filhos gêmeos e a paixão pelo futebol Semanas intensas Flamengo segue vivo em tudo e Brasileiro pode ser sacrificado em maratona Atriz 'Primeira-dama' do São Paulo, Mara Carvalho diz saber das contratações do clube antes de todos Ranking Marta se torna a segunda brasileira com mais medalhas



Mulheres brilham

Publicidade



Não há como falar do Brasil em Paris 2024 sem falar do esporte olímpico feminino. Ouro de Beatriz Souza, no judô; de Rebeca Andrade, no solo na ginástica artística; e de Ana Patrícia e Duda, no vôlei de praia. Prata com Rebeca Andrade no salto e no individual geral na ginástica, no futebol feminino e com Tati Weston-Webb, no surfe. Bronze com Rayssa Leal, no skate, Larissa Pimenta, no judô, Bia Ferreira, no boxe; na ginástica artística por equipes e no vôlei feminino.

Até quem ficou sem medalha por muito pouco como Ana Sátila, com seu desempenho histórico – 4º lugar no K1 e 5º no C1, e dona dos melhores memes das redes sociais, ganhou o carinho da torcida. Publicidade

“O que vimos aqui em Paris no esporte, também reflete o que está acontecendo na sociedade: a mulher cada vez mais se fortalecendo” comentou Mariana Mello, subchefe da Missão Paris 2024 e gerente de Planejamento e Desempenho Esportivo do COB.



Fenômeno Rebeca

Publicidade



Entre tantas performances, destaque para a ginasta Rebeca Andrade, que virou ícone mundial ao ser reverenciada pela americana Simone Biles no pódio, e a maior medalhista da história do Brasil, com seis pódios no total. Foram quatro medalhas – ouro no solo, prata no individual geral e no salto e bronze por equipes.



Novos ídolos

Publicidade



Mas não foram só elas que brilharam. Entre os homens também houve a formação de novos ídolos e a confirmação de outros.

Nomes pouco conhecidos como William Lima, do judô, Caio Bonfim, da marcha atlética, Edival Pontes “Netinho”, no taekwondo, e Augusto Akio, com seus malabares e manobras fantásticas no skate park, fizeram a torcida vibrar com seus desempenhos; e outros mais conhecidos como Gabriel Medina, que realizou o sonho da medalha olímpica, com o bronze no surfe; Isaquias Queiroz, com uma arrancada espetacular para ficar com a prata no C1 1000m da canoagem velocidade; e Alison dos Santos “Piu”, bronze nos 400m com barreiras, a segunda medalha olímpica dele, confirmaram que estão os melhores das suas modalidades. Publicidade



Quase pódio



Além das performances dos medalhistas em Paris, o Brasil vê com bons olhos desempenhos de atletas que ficaram a uma vitória do pódio, como, por exemplo, Hugo Calderano, do tênis de mesa, Rafaela Silva e Rafael Macedo, do judô; Jucielen Romeu, Keno Machado e Wanderley Pereira, do boxe, e Giullia Penalber, da luta livre. E também a multimedalhista Rebeca Andrade, que ficou em quarto lugar na trave. Publicidade

Em termos de evolução das modalidades, foram muitas campanhas históricas além das já citadas anteriormente. Começando pelo atletismo, o revezamento misto da marcha atlética – com Caio Bonfim e Viviane Lyra - chegou em 7º lugar na estreia da prova; Luiz Maurício conseguiu o recorde sul-americano no lançamento do dardo, alcançando uma final olímpica para o Brasil na prova após 92 anos; Valdileia Martins quebrou o recorde brasileiro, que durava 35 anos, e conseguiu a melhor marca da carreia, com 1,92m no alto em altura; e Almir Junior se tornou o primeiro finalista brasileiro do salto triplo desde Pequim 2008.

No badminton, Juliana Viana conseguiu a primeira vitória olímpica de uma brasileira na modalidade; Gustavo “Bala Loka” conseguiu o top-10 no ciclismo BMX, com o 8º lugar no Freestyle; Mafê Costa, primeira finalista dos 400m em 76 anos, que também se destacou ao bater o recorde dos 200m na prova de revezamento do 4x200m, com o tempo de 1min56s06; e Miguel Hidalgo ficou no 10º lugar na prova individual do triatlo, a melhor colocação de um brasileiro da modalidade nos Jogos. Todos atletas muito jovens que terão uma margem de evolução até Los Angeles 2028.

“Se o atleta está se preparando de um lado, estamos nos preparando do outro. Em 2023, fizemos a primeira visita a Los Angeles. Esperamos até o final do ano já termos uma ideia das instalações que irão prover toda a infraestrutura para os atletas. Para Brisbane 2032, já começamos a fazer reuniões para entender onde será a Vila, perímetro de segurança, e a questão do fuso de 12 ou 13 horas, que exigirá um período de aclimatação bem grande, com estruturas que serão bastante concorridas. Então, temos que trabalhar com antecedência”, falou Joyce Ardies, subchefe da Missão Paris 2024 do COB e gerente de Jogos e Operações Internacionais.

Enquanto nomes como o paranaense Rafael Silva “Baby”, do judô, Jade Barbosa, da ginástica artística, e Bia Ferreira, do boxe, podem ter disputado a última edição de Jogos Olímpicos, outros disputaram a primeira como a mesa-tenista Bruna Alexandre, uma inspiração ao se tornar a primeira atleta brasileira a estar nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.



Feitos históricos