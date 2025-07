Com alterações, Fluminense e Palmeiras definem futuro nas quartas

O Fluminense entra em campo nesta sexta-feira (4), às 16h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, para enfrentar o Al Hilal pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. A equipe brasileira chega embalada após eliminar a Inter de Milão, atual vice-campeã da Europa, enquanto o time saudita surpreendeu ao tirar o Manchester City da competição. Além da vaga na semifinal, a partida vale R$ 115 milhões em premiação da Fifa para o vencedor.





“Vai ser um jogo muito equilibrado. Eles mostraram contra o City que têm qualidade. Nós, por outro lado, fizemos uma grande partida contra a Inter. Essa Copa tem provado que pode trazer surpresas a qualquer momento”, afirmou o zagueiro Freytes, titular do Tricolor das Laranjeiras.

Para o confronto, o técnico Renato Gaúcho terá um desfalque certo: o lateral-esquerdo Renê, suspenso após o terceiro cartão amarelo. A tendência é que Fuentes assuma a posição. O restante da escalação ainda não foi confirmado, e há possibilidade de mudanças em relação ao time que venceu a Inter por 2 a 0. Canobbio e Hércules aparecem como opções para o treinador.





Do lado saudita, o técnico Simone Inzaghi também mantém o mistério e não confirmou a equipe titular. Caso repita a formação da vitória sobre o City, Al-Harbi deve atuar na lateral, com Renan Lodi improvisado como zagueiro pela esquerda. No entanto, caso retorne à estrutura anterior, Al Tambakti, ausente no último jogo por dores no joelho, pode reassumir a zaga, com Lodi voltando à lateral.

Palmeiras também em campo





Ainda nesta sexta-feira, o Palmeiras será o outro representante brasileiro nas quartas de final do Mundial. A equipe enfrenta o Chelsea no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, após eliminar o Botafogo nas oitavas. Os ingleses, por sua vez, avançaram ao vencer o Benfica.





O técnico Abel Ferreira terá que lidar com três baixas na defesa. Gómez e Piquerez estão suspensos, enquanto Murilo segue em recuperação de lesão. Com isso, Bruno Fuchs, Vanderlan e Micael assumem as vagas no setor defensivo.

A mudança na lateral-esquerda, com a entrada de Vanderlan, é vista como a mais sensível, mas Abel demonstrou confiança no jovem. “Vanderlan tem um belo desafio e uma ótima oportunidade para mostrar sua qualidade. Espero que ele acredite em si, assim como nós acreditamos”, afirmou. O treinador também destacou a chance para seus novos zagueiros. “Para o Fuchs e o Micael, é uma oportunidade de liderar sem o nosso capitão (Gustavo Gómez).”





O Chelsea também tem dúvidas para o jogo e uma ausência confirmada, já que o volante Moisés Caicedo está suspenso. O técnico Enzo Maresca ainda não definiu seu substituto, mas a tendência é que Malo Gusto seja escalado na lateral-direita, com Reece James deslocado para o meio.

Na zaga, Badiashile deixou o campo com dores na vitória sobre o Benfica. Chalobah e Adarabioyo disputam a vaga. No ataque, Pedro Neto pode ser baixa de última hora. O jogador não treinou na quinta-feira (3) devido à morte de Diogo Jota, do Liverpool, que era seu amigo pessoal. Sua presença ainda é incerta.





A equipe inglesa também pode ter novidade. O centroavante brasileiro João Pedro, anunciado na quarta-feira (2), já está regularizado graças a uma janela especial aberta pela Fifa e pode estrear diante do Palmeiras.

FICHA TÉCNICA





Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio, Freytes e Fuentes; Bernal (Hércules), Nonato e Martinelli (Canobbio); Arias e Germán Cano. Técnico: Renato Gaúcho





Al Hilal





Bono; João Cancelo, Al-Tambakti (Al-Harbi), Koulibaly e Renan Lodi; Nasser Al-Dawsari, Ruben Neves, Kanno e Milinkovic-Savic; Malcom e Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi.

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)





Estádio: Camping World Stadium, Orlando

Horário: 16h



Onde assistir: Globo (TV), Sportv (TV), CazéTV (Youtube)





FICHA TÉCNICA





Palmeiras

Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Maurício; Allan, Vitor Roque e Estêvão. Técnico: Abel Ferreira





Chelsea

Sanchez; Malo Gusto, Chalobah (Adarabioyo), Colwill e Cucurella; Reece James, Lavia e Enzo Fernández; Pedro Neto (Nkunku, Cole Palmer e Delap. Técnico: Enzo Maresca





Árbitro: Alireza Faghani (AUS)

Estádio: Lincoln Financial Field, Filadélfia

Horário: 22h



Onde assistir: Globo (TV), Sportv (TV), CazéTV (Youtube)





