Com ânimo novo, Londrina EC busca sequência vitoriosa para tentar sair da zona de rebaixamento

Aliviado e com o ânimo renovado, o Londrina tenta engatar uma sequência positiva na Série B para sair da zona do rebaixamento.





Depois de ganhar do líder Vila Nova e encerrar um jejum de nove partidas, o Tubarão encara nesta quarta-feira (19) o Novorizontino, às 19h, no estádio Jorge de Biasi, no interior paulista, pela 18ª rodada.



Após ficar dois meses sem vencer, o Alviceleste sabe que precisará de vários resultados positivos de forma seguida para respirar na classificação. O Tubarão ocupa o 18º lugar, com 14 pontos.





A motivação e a confiança voltaram ao time após a vitória na última rodada, no entanto, o técnico Eduardo Souza chamou a atenção para a necessidade de evolução nas próximas partidas.







"A atuação que tivemos não pode ficar só no Vila Nova. Temos que pegar esta partida como parâmetro e seguir melhorando nos jogos seguintes para podermos sair desta situação", frisou o treinador. Se o momento do LEC é de recuperação, o Novorizontino vai na contramão.







