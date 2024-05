Com Arena lotada, Paraná Clube abre a Divisão de Acesso neste sábado

Com o Paraná Clube como grande favorito ao título, a Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense começa neste fim de semana. A competição contará com 10 equipes e tem início neste sábado (4) com duas partidas.





O destaque fica para o confronto entre Paraná e Nacional, às 16h, na Ligga Arena, o estádio do Athletico. O Nacional trocou a sua sede e deixou Rolândia para representar a cidade de Campo Mourão.

O Tricolor só jogará na Vila Capanema a partir do seu terceiro jogo como mandante - a segunda partida será no Couto Pereira. O objetivo do Paraná para atuar no campo dos rivais é ter um público maior. Para a partida deste sábado, o Paraná anunciou que mais de 34 mil ingressos haviam sido vendidos de forma antecipada.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: