Com atacantes liberados, Londrina EC retorna aos treinos

O Londrina retornou aos treinamentos e quer aproveitar bem as duas semanas de preparação até o seu próximo jogo na Série B. A competição está paralisada em razão da data Fifa e o Tubarão só volta a jogar no dia 24, contra o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis.





Nesta quarta-feira (14), apesar do tempo chuvoso, o Alviceleste treinou em dois períodos. Pela manhã, a atividade ocorreu na AFML (Associação dos Funcionários Municipais de Londrina) e, à tarde, o treinou foi realizado no CT da SM Sports. O LEC vai repetir os trabalhos em dois períodos na quinta e também na sexta-feira.

A boa notícia para o técnico PC Gusmão é que os atacantes Clinton e Iago Dias retornaram aos treinamentos normalmente. Os dois foram substituídos durante a partida contra o Mirassol por problemas físicos. No entanto, os atletas não apresentaram lesões e participam das atividades com o restante do elenco.





