Com atletas do Paraná, Brasil conquista medalha inédita no Mundial de Ginástica Rítmica

Com duas representantes do Paraná, o Brasil conquistou a medalha de prata na competição geral por equipes, neste sábado (23), no 41º Mundial de Ginástica Rítmica, disputado no Rio de Janeiro. O resultado é o melhor já alcançado pelo país em mundiais na modalidade de conjunto geral, em que as equipes se apresentam duas vezes, tanto com as fitas quanto com bolas e arcos.





A equipe brasileira somou 55.250 pontos nas duas apresentações ao longo do dia, e só ficou atrás do Japão, que fez 55.550 pontos nas duas performances. A equipe da Espanha completou o pódio na competição de conjunto geral, com 54.750 pontos.

Entre as cinco atletas da Seleção Brasileira, duas treinam no Paraná. Mariana Gonçalves, de 20 anos, é nascida em Curitiba, e treina pela AGIR (Associação de Ginastica Rítmica). Já Nicole Pircio, de 23 anos, é paulista, nascida em Piracicaba, mas mora e treina em Londrina.





O time brasileiro, que pela primeira vez subiu ao pódio em um Mundial de Ginástica Rítmica, também conta com as ginastas Maria Eduarda Arakaki, Maria Paula Caminha e Sofia Pereira.

DESEMPENHO





A medalha de prata brasileira foi conquistada com duas apresentações históricas. Na apresentação com cinco fitas, o Brasil fez 27.400 pontos, com a segunda melhor apresentação do campeonato neste aparelho, atrás apenas da Bulgária. Com a performance, o time brasileiro se classificou para a final das fitas em equipe, que será disputada neste domingo (24).

Na apresentação com três bolas e dois arcos, o Brasil teve a terceira melhor apresentação do dia, atrás apenas do Japão e da Espanha, com 27.850 pontos. A nota também classificou o time do Brasil para a final do aparelho de domingo.





INDIVIDUAL



Na sexta-feira (22), a também paranaense Bárbara Domingos, ou Babi, como é conhecida, já tinha conquistado o melhor resultado da história do Brasil na competição individual. Ela ficou com o 9º lugar na competição geral, em que as ginastas se apresentam em quatro aparelhos.





