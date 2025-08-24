Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Ao som de 'Evidências'

Com atletas do Paraná, Brasil conquista medalha inédita no Mundial de Ginástica Rítmica

Redação Bonde com AEN-PR
24 ago 2025 às 10:45

Compartilhar notícia

Foto: Divulgação/AEN/CBG
Publicidade
Publicidade

Com duas representantes do Paraná, o Brasil conquistou a medalha de prata na competição geral por equipes, neste sábado (23), no 41º Mundial de Ginástica Rítmica, disputado no Rio de Janeiro. O resultado é o melhor já alcançado pelo país em mundiais na modalidade de conjunto geral, em que as equipes se apresentam duas vezes, tanto com as fitas quanto com bolas e arcos.


A equipe brasileira somou 55.250 pontos nas duas apresentações ao longo do dia, e só ficou atrás do Japão, que fez 55.550 pontos nas duas performances. A equipe da Espanha completou o pódio na competição de conjunto geral, com 54.750 pontos.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Entre as cinco atletas da Seleção Brasileira, duas treinam no Paraná. Mariana Gonçalves, de 20 anos, é nascida em Curitiba, e treina pela AGIR (Associação de Ginastica Rítmica). Já Nicole Pircio, de 23 anos, é paulista, nascida em Piracicaba, mas mora e treina em Londrina


O time brasileiro, que pela primeira vez subiu ao pódio em um Mundial de Ginástica Rítmica, também conta com as ginastas Maria Eduarda Arakaki, Maria Paula Caminha e Sofia Pereira.

Publicidade


DESEMPENHO


A medalha de prata brasileira foi conquistada com duas apresentações históricas. Na apresentação com cinco fitas, o Brasil fez 27.400 pontos, com a segunda melhor apresentação do campeonato neste aparelho, atrás apenas da Bulgária. Com a performance, o time brasileiro se classificou para a final das fitas em equipe, que será disputada neste domingo (24).

Publicidade


Na apresentação com três bolas e dois arcos, o Brasil teve a terceira melhor apresentação do dia, atrás apenas do Japão e da Espanha, com 27.850 pontos. A nota também classificou o time do Brasil para a final do aparelho de domingo.


INDIVIDUAL

Na sexta-feira (22), a também paranaense Bárbara Domingos, ou Babi, como é conhecida, já tinha conquistado o melhor resultado da história do Brasil na competição individual. Ela ficou com o 9º lugar na competição geral, em que as ginastas se apresentam em quatro aparelhos.

Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Ginástica Rítmica Ginástica Mundial Mundial de Ginástica Rítmica Brasil MEDALHA
Publicidade
Publicidade

Continue lendo

Últimas notícias

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas