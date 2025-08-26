Com classificação bem encaminhada, Londrina se prepara para duelo contra o líder

Os resultados da 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro já encaminharam, de forma antecipada, o quadrangular do Londrina, mesmo antes da disputa da última rodada. O Tubarão fecha a primeira fase no próximo sábado (30), às 17h, contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas.





O empate diante do Anápolis, no VGD, praticamente tirou a chance de o Londrina alcançar uma posição acima da atual quarta colocação, com 30 pontos. Isso porque o Náutico, com seis gols de saldo superior ao LEC, e a própria Ponte Preta, com duas vitórias a mais, somam 33 pontos. A única possibilidade é de queda na tabela, para o quinto lugar, caso o São Bernardo, também com 30 pontos, ultrapasse o time alviceleste na rodada final.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Na prática, a diferença é pequena. Tanto o quarto, quanto o quinto colocados irão para o mesmo quadrangular, o que já garante Londrina e São Bernardo no mesmo grupo, em busca de uma vaga na Série B. O Caxias, líder isolado da primeira fase, com a primeira colocação assegurada, também já está confirmado na chave. Assim, três equipes já estão definidas: Caxias, Londrina e São Bernardo. Falta apenas o quarto integrante, que será o oitavo colocado da classificação geral, posição ainda em aberto.





A disputa promete ser intensa. Do sexto ao 15º colocado, a diferença é de apenas três pontos, o que torna a rodada final decisiva para definir os três últimos classificados à segunda fase. Dois deles se juntarão a Náutico e Ponte Preta no outro quadrangular, enquanto o oitavo entrará no grupo do Londrina.

Publicidade

O chaveamento do Tubarão





Publicidade

O caminho do Londrina na próxima fase também está praticamente desenhado. A estreia será contra o São Bernardo, restando apenas definir a ordem dos mandos de campo. Se terminar em quinto lugar, o LEC abre o quadrangular em casa, no Vitorino Gonçalves Dias (VGD), mas fará a última partida como visitante, novamente diante do São Bernardo. Já se encerrar a fase em quarto, começará fora de casa, no estádio 1º de Maio, e decidirá diante da sua torcida, no VGD.





Os confrontos com o Caxias também estão definidos, variando apenas conforme a posição final. Caso feche em quarto, o Londrina encara os gaúchos no fim do primeiro turno em casa e inicia o returno em Caxias do Sul. Se ficar em quinto, joga contra os grenás na segunda rodada, fora, e volta a enfrentá-los apenas na penúltima partida, em Londrina.

Publicidade





O que vale contra a Ponte





Publicidade

Todas essas combinações dependem, naturalmente, da classificação final, que será confirmada na última rodada. Para o Londrina, o cenário é simples: se vencer a Ponte Preta, garante a quarta colocação. Em caso de empate, precisa torcer para que o São Bernardo não vença o Floresta-CE. Se perder em Campinas, dependerá de derrota do time paulista para seguir à frente.





Em campo, a partida também terá um peso diferente para o técnico Roger Silva. Revelado pela Macaca e ídolo do clube como atleta, o comandante alviceleste vai enfrentar a equipe campineira pela primeira vez em sua carreira como treinador.

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.