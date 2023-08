Com data de viagem indefinida, Neneca segue no gol em jogo contra o Criciúma

Apesar de já não contar mais com o goleiro Neneca, o Londrina relacionou o jogador para a partida de sábado (12) contra o Criciúma. Neneca já tem tudo acertado para jogar por empréstimo no futebol iraniano. No entanto, ainda não tem data certa para viajar e, por isso, seguiu com a delegação alviceleste nesta quinta-feira para Santa Catarina.





A opção de levar Neneca para a partida foi uma necessidade também do LEC. Lucas Frigeri, que seria o reserva, se machucou durante a semana - sofreu uma torção no tornozelo - e foi vetado pelo departamento médico. A outra única opção seria o garoto Ivan, do time sub-20. Neneca aguarda o visto de trabalho e as passagens para a próxima semana.

O Londrina conversou com os representantes do atleta e conseguiu a liberação para que ele participasse desta partida. Com isso, Neneca será mantido como titular e Saulo ficará no banco.





O técnico Eduardo Souza vai fazer três alterações na equipe. Na zaga, Luan Freitas será o substituto do suspenso Gabriel. No meio-campo, o volante Rodrigo foi testado no lugar de Moisés. Já no ataque, Iago Dias volta à titularidade para a saída de Danilo Peu.





O LEC deve ter em campo no sábado: Neneca; Ezequiel, Luan Freitas, Rafael Vaz e Marcos Pedro; João Paulo, Rodrigo e Higor Leite; Paulinho Moccelin, Zé Vitor e Iago Dias.







