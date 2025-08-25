Com dobradinha brasileira, atleta de Londrina é prata no Mundial de Paracanoagem

O Campeonato Mundial de Paracanoagem, na Itália, terminou com ótimo resultado para Igor Tofalini. Em uma disputa emocionante, ele garantiu a medalha de prata na prova dos 200 metros da categoria VL2, para competidores com mobilidade de braços e tronco, com o tempo de 51s84. O campeão da prova foi o também brasileiro e colega de seleção nacional Fernando Rufino, que foi apenas 4 centésimos mais rápido: 51s80.





Com o resultado, Tofalini finaliza uma temporada impressionante. Além do vice-campeonato mundial na Itália, ele garantiu duas medalhas douradas no primeiro semestre, com as conquistas da Copa Brasil de Paracanoagem e da Copa do Mundo de Paracanoagem.

“Foi uma prova muito disputada, a gente veio brigando pela liderança do começo ao fim. Eu tinha capacidade de levar o ouro, mas sei que o Fernando Rufino também é um grande atleta. Consegui sair daqui com um resultado muito importante para minha carreira. Essa é a minha sexta medalha em campeonatos mundiais”, comemorou Igor Tofalini.









A Seleção Brasileira de Paracanoagem termina o Campeonato Mundial de Paracanoagem com quatro medalhas conquistadas. Desse total, três medalhistas possuem histórico com a canoagem londrinense. Além de Tofalini, que ainda é atleta do Rema Londrina/ Iate Clube/ FEL, Fernando Rufino realizou toda a preparação da temporada 2025 em Londrina. O medalhista de bronze na categoria VL3, Giovane Vieira, integrou o projeto do Rema Londrina/ Iate Clube FEL até o início desse mês, quando se mudou para o estado de São Paulo.

Tofalini integra o Instituto Rema Londrina, que tem incentivo do Proesporte, da Copel e apoio do Governo do Estado do Paraná. O projeto também tem patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Fundo Municipal de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe) da Fundação de Esportes (FEL), além do Iate Clube de Londrina.





Integrante da Seleção Brasileira desde 2016, Tofalini é contemplado do Programa Bolsa Atleta, do Governo Federal, Geração Olímpica e Paralímpica, do Governo Estadual, além de ter patrocínio e apoio da Loterias Caixa, da Tick Titos Alimentos e da Tatanka Clothes.

