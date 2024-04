Com estreia e retorno, Londrina EC perde jogo-treino contra o Cascavel

O Londrina realizou mais um jogo-treino em preparação para a Série C do Brasileiro na tarde desta quarta-feira (10), no CT da SM Sports. O Tubarão foi derrotado pelo FC Cascavel por 2 a 1. O técnico Emerson Ávila utilizou a mesma base titular e fez várias modificações no decorrer do treinamento.







No primeiro tempo, as equipes atuaram com os times titulares e houve empate por 1 a 1. O atacante Iago Teles marcou o gol alviceleste. Na segunda etapa, com formações reservas, o time do Oeste fez o gol da vitória. O Cascavel faz uma pré-temporada no CT da SM Sports de olho na Série D do Brasileiro.

O LEC contou com o retorno do atacante Calyson, que ficou quase um mês no departamento médico e se recuperou de uma lesão muscular. Outra novidade foi a estreia do centroavante Daniel Amorim, contratado esta semana. O jogador participou da parte final do treinamento. Novamente, Rafael Longuine e o volante Riquelmy ficaram de fora. Os atletas se recuperam de lesões musculares.





O técnico Emerson Ávila utilizou 19 jogadores no treinamento. A base titular teve Arthur, Thiago Ennes, Davi, João Maistro, Rayan e Maurício. Marthã, Pedro Cacho e Henrique. Iago Teles e Everton Moraes.





