Com falha do goleiro, Londrina EC deixa escapar vitória contra o ABC

O Londrina não teve uma noite inspirada neste sábado (24) e só empatou com o ABC no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), pela 7ª rodada da Série C. O Tubarão - que segue invicto - chegou a 13 pontos e subiu para o segundo lugar, mas pode perder posições dependendo dos resultados do fechamento da rodada.





Mirando a liderança do campeonato, o técnico Claudinei Oliveira montou o Tubarão com mudanças - algumas forçadas. Pablo e Vitinho entraram nos lugares de Edson Cariús e Henrique; na defesa, Rafael Soares substituiu Maurício, suspenso, e o goleiro Elzo assumiu a posição do lesionado Luiz Daniel.





O Londrina foi surpreendido por um adversário que, taticamente, conseguiu ocupar os espaços do meio, deu poucas oportunidades para o rival e chegou a levar perigo em alguns momentos. Com a bola rolando, o Tubarão contou com o talento de Iago Teles, que sofreu falta na área e marcou de pênalti; por outro lado, viu o goleiro Elzo falhar no lance que resultou no gol de empate do ABC.

Agora, o Londrina inicia a preparação para enfrentar o Caxias, em Caxias do Sul (RS), no próximo sábado (31), às 19h30. O principal desfalque será Iago Teles, que levou o terceiro amarelo.





PRIMEIRO TEMPO

O início do jogo foi complicado para o Tubarão. Mesmo com três zagueiros, o ABC não ficou esperando o Londrina e teve as melhores chegadas nos primeiros minutos, com alguns chutes que testaram o goleiro Elzo.

Apesar disso, foi o Londrina que abriu o placar no VGD. Pelo lado esquerdo, Iago Teles recebeu uma bola longa, dominou driblando o lateral Lucas Mota e foi derrubado por Octávio. Na cobrança, Teles bateu forte no meio do gol, sem chance de defesa, aos 13.





Mesmo atrás no placar, o ABC conseguiu ocupar bem os espaços no meio e manter uma marcação firme, dando poucas oportunidades para o Londrina. Ainda assim, o ABC também não criou chances claras de gol.

Aos 33, após cobrança de Gustavo França, Caio cabeceou e acertou o travessão.





A melhor chance dos visitantes foi aos 35. Após cruzamento pela esquerda, Danilo Alves ajeitou de cabeça para o meio da área e Matheus Martins chegou batendo forte, por cima do gol.

Aos 42, Pablo fez uma bonita jogada pela esquerda e cruzou para João Vitor, que bateu mal e desperdiçou.





SEGUNDO TEMPO

O gol de empate do ABC saiu logo aos 3 minutos. Wendel cabeceou após cobrança de falta, Elzo defendeu, a bola subiu e, numa falha do goleiro, foi para o fundo da rede.





Com a igualdade no placar, o Tubarão viu o ABC manter o domínio dos espaços no campo e o ímpeto para virar a partida. Os visitantes, inclusive, tiveram um gol anulado. Anderson Rosa cobrou falta, a bola desviou e sobrou para Octávio marcar.





Os jogadores do Londrina reclamaram muito com a arbitragem, que anulou o gol. Revoltados, os jogadores do ABC também ficaram na bronca e Lucas Mota foi expulso após, supostamente, ter feito um sinal de “roubo” para a torcida. Vale lembrar que, nesta fase da Série C, não há árbitro de vídeo.





Com um a mais em campo, o técnico Claudinei Oliveira colocou Canela e Thauan no jogo, nos lugares de Vitinho e Rafael Soares. O Tubarão tentou manter a bola no chão para pressionar no ataque, mas faltou criatividade.





Aos 25, Iago Teles recebeu livre de marcação na entrada da área e bateu. Pablo até tentou chegar na bola, mas não alcançou. Teles ainda fez uma grande jogada aos 38, quando tabelou e saiu na cara do gol, mas não conseguiu finalizar.





Mesmo jogando boa parte da etapa complementar com um jogador a mais, o time de Claudinei Oliveira não aproveitou a vantagem. As entradas de Edson Cariús e Caio Rafael visaram um abafa nos minutos finais, mas não foi o suficiente para conquistar a vitória.





FICHA TÉCNICA





LONDRINA 1





Elzo; João Vitor, Caio (Yago Lincoln), Wallace e Rafael Soares (Thauan); Alison, Lucas Marques (Edson Cariús) e Gustavo França (Caio Rafael); Vitinho (Canela), Pablo e Iago Teles. Técnico: Claudinei Oliveira





ABC 1





Felipe Garcia; Ian Carlo (Lucas Gonçalves), Wendel, Octávio, Lucas Mota e Lucas Sampaio; Adeílson, Anderson Rosa (Matheus Rocha), Bruno Leite (Wallysson) e Matheus Martins (Joãozinho); Danilo Alves (Orlando Jr.). Técnico: Evaristo Piza.





Gols: Iago Teles, aos 13 do 1° tempo, para o Londrina; e Wendel, aos 3 do 2° tempo, para o ABC

Árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT)



Estádio: VGD

Público: 5.302 (total)

Renda: R$ 102.240