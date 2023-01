Com fome de gol, Londrina busca primeira vitória em Cianorte

Já pressionado pela tabela, o Londrina quer aliar o bom futebol apresentado nas duas primeiras rodadas do Paranaense com vitória.





Precisando somar pontos após tropeços no estádio do Café, o Tubarão visita o Cianorte neste domingo (22) na sua primeira partida fora de casa no Estadual. O jogo começa às 18h30, no estádio Albino Turbay.



A tônica do LEC até aqui na competição foi um time com amplo domínio, posse de bola, muitas finalizações, mas pouca efetividade no ataque.





Como consequência, o Alviceleste tem apenas um ponto e ocupa a sétima colocação. Athletico, Coritiba, Maringá, Operário e FC Cascavel dividem a liderança da competição om seis pontos.

"Fizemos dois grandes jogos, mas a vitória não veio e isso nos deixa tristes. Mas temos trabalhado e conversado bastante com o Edinho para que as vitórias venham. Temos que manter a cabeça erguida e tenho certeza que domingo faremos um grande jogo para conseguir esta primeira vitória", frisou o capitão João Paulo.





Se a falta de gols incomoda, a boa notícia para o técnico Edinho é que o centroavante Halef Pitbull teve a documentação regularizada e finalmente pode estrear. Umas das principais contratações para a temporada, o atacante é a esperança para balançar a rede adversária.

Com Pitbull à disposição, quem sai do time é o garoto Matheus Goiás. Danilo Peu segue no departamento médico e o treinador vai manter Victor Daniel e Clayton como ponteiros.





No meio-campo, Pedro Cacho sentiu uma lesão muscular na coxa e não joga. A tendência é que o colombiano Juan Diaz seja o escolhido para fazer a sua estreia. Ainda se recuperando de uma contusão muscular, Júnior Dutra permanece de fora.

Edinho garante que o Londrina manterá a ideia de jogo mesmo atuando fora de casa. Um time que joga no campo do adversário, que busca recuperar a bola rápido e que está sempre perto do gol adversário.





"Os números mostram que temos uma ideia de jogo, um caminho para buscar o resultado. Claro que falta o detalhe do gol, que é o mais importante no futebol. Mas sempre digo aos jogadores que vamos ganhar sabendo como ganhamos e não simplesmente ganhar porque deu certo hoje e não saber como manter isso".





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.