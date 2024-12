Com nova chance ao elenco, Londrina EC enfrenta o Cianorte neste domingo

Depois de deixar uma boa impressão na primeira aparição visando a próxima temporada, o Londrina volta a campo neste domingo (22) para a segunda rodada do torneio amistoso Paraná de Verão. O Tubarão encara o Cianorte, às 16h, no estádio Albino Turbay.





Depois de surpreender a torcida com uma convincente atuação nos 2 a 0 sobre o Maringá, o Londrina usará mais uma vez esta segunda partida para avaliar o elenco, sobretudo os jogadores mais jovens.



Os garotos agradaram ao técnico Claudinei Oliveira e terão nova oportunidade. Contra o Maringá, o treinador utilizou 13 jogadores da base e cinco começaram como titulares. Os gols foram marcados por dois atacantes revelados pelo clube: Kevyn e Ícaro.





"Não é porque ganhamos o primeiro jogo que vamos mudar o nosso pensamento sobre a competição. Continuamos encarando como preparação e uma boa oportunidade para analisar o nosso elenco em busca da formação do grupo definitivo para a temporada", frisou Claudinei Oliveira após a vitória em Alvorada do Sul.

A ideia do treinador é ter um grupo de 28 atletas para a disputa do Campeonato Paranaense, com quatro atletas sub-23 e outros quatro sub-20 entre eles. Ao longo da semana, o comandante recebeu novos reforços, mas todos eles serão opções no banco nesta partida de domingo. O time titular no Albino Turbay será o mesmo da última partida.





O último a se apresentar foi o experiente zagueiro Wallace, primeiro reforço anunciado. O jogador, com passagens por Corinthians, Flamengo e Grêmio, começou a treinar na sexta-feira (20) após um período de 30 dias de férias.

"A expectativa é das melhores. O Londrina teve a oportunidade de brigar pelo acesso este ano e espero que não seja diferente no ano que vem. E que possamos atuar em alto nível também no Paranaense e na série C levar o LEC para a série B o mais rápido possível", frisou o zagueiro.





Já treinam também os goleiros Luiz Daniel e Lucão, os zagueiros Marco Antônio e Yago Lincoln e o volante Lucas Marques. O único que ainda não se apresentou é o volante paraguaio Marcelo Paredes, que deve chegar após o Natal.





Uma formação mais próxima para a estreia do Paranaense deve ser vista apenas na última rodada do Torneio Paraná de Verão, no dia 5 de janeiro, uma semana antes do início do Estadual. Até lá, novos reforços vão chegar e haverá mais tempo de preparação e entrosamento.





