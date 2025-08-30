Com o Timão confiante, Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo

O Corinthians recebe o Palmeiras neste domingo (31), às 18h30, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O dérbi chega em momento distinto para os rivais.





O Timão entra em campo confiante após eliminar o rival na Copa do Brasil e vencer, na última quarta-feira (27), o Athletico Paranaense por 1 a 0, em Curitiba, com gol do jovem atacante Gui Negão, de apenas 18 anos. No Brasileirão, no entanto, a realidade é diferente, já que o time alvinegro ocupa a 11ª colocação, com 25 pontos. O Palmeiras, por sua vez, soma 42, está em segundo lugar, e segue na caça ao líder Flamengo, quatro pontos à frente e com um jogo a menos.





A principal preocupação corintiana é a situação de Matheuzinho. O lateral-direito sentiu dores na partida contra o Athletico e precisou ser substituído no segundo tempo. Sem outro jogador de ofício para a posição, o técnico Dorival Júnior deve improvisar novamente. O zagueiro Félix Torres é o favorito para assumir a vaga, enquanto João Vitor Jacaré, de 18 anos, aparece como alternativa. O lateral Leo Maná, único reserva natural, foi emprestado ao Criciúma.

Dorival destacou a versatilidade do equatoriano e pediu compreensão da torcida: “Félix é um jogador de seleção equatoriana. Dentro da humildade, se dispôs a atuar fora da sua posição, não é fácil. Peço paciência ao torcedor. Estamos trabalhando para que ele se sinta confortável.”





Além da dúvida na lateral, o Corinthians tem um desfalque certo: Matheus Bidu está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Angileri herda a vaga. Em compensação, Memphis Depay voltou a atuar no meio da semana e deve ser opção no clássico. Yuri Alberto e José Martinez, em transição, podem ser relacionados, já André Carrillo segue em recuperação no departamento médico.





No lado alviverde, Abel Ferreira também pode mexer na escalação. Na lateral direita, Giay deve assumir o posto de Khellven, titular na última rodada. No meio, Aníbal Moreno retorna de suspensão e deve ocupar a vaga de Emiliano Martínez. Outra novidade é o lateral Jefté, que fez sua estreia pelo clube na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, pela Copa do Brasil. Reforço vindo do Rangers, da Escócia, ele busca espaço e visa disputar posição com Piquerez.





“Sou um lateral ofensivo, gosto do 1 contra 1 e de atacar os espaços, mas sei da importância da marcação. Espero poder mostrar isso em campo”, disse o camisa 6, que deve começar o dérbi no banco de reservas.



