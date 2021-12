Com problemas na estrutura, Autódromo de Londrina fica fora do calendário da Strock Car

Londrina está fora pelo segundo ano consecutivo do calendário da principal categoria do automobilismo brasileiro.

A Stock Car divulgou as provas de 2022 e nenhuma delas será disputada no Autódromo Internacional Ayrton Senna. A ausência é consequência do péssimo estado de conservação da pista londrinense.

Inaugurado em 1992, o autódromo tem sofrido com a falta de manutenção e reparos e tem sido alvo constante de furtos e depredações.





Há falta de fiação elétrica, lâmpadas nas cabines e boxes, maçanetas, além de portas danificadas e vidros quebrados. A cerca em torno da pista - constituídas de paliteiros de concreto - tem vários pontos avariados e que permitem fácil acesso a parte interna.





Apenas um vigia trabalha durante o dia para cuidar de uma área onde só o circuito tem mais de três quilômetros.



A FOLHA procurou a FEL (Fundação de Esportes de Londrina), que administra o autódromo, mas não conseguiu contato com o presidente Marcelo Oguido.







