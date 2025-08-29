Com treinador londrinense, Brasil conquista medalhas do Pan-Americano Júnior de tênis de mesa

As equipes sub-15 e sub-19 masculina do Brasil conquistaram, respectivamente, as medalhas de prata e de ouro por equipes no Pan-Americano Júnior de tênis de mesa na última quarta-feira (27). O técnico da Associação de Tênis de Mesa de Londrina (Atemel), Willian Kumagai, é o treinador da Seleção Brasileira sub-15 e também do sub-19.





Kumagai tem uma longa trajetória nas categorias de base da Seleção Brasileira, comandando equipes do sub-11 até o sub-19. Ele esteve na comissão técnica entre 2011 e 2020 e retornou em 2024 após convite da Confederação Brasileira. Atualmente, é responsável pelas seleções sub-11, sub-13, sub-15 e sub-19.





Medalha de prata no sub-15





No sub-15, a equipe do Brasil contou com o trio Flavio de Sousa, Vitor Thiofilo e Leandro Ferreira. Os brasileiros dominaram o Chile e aplicaram um 3 a 1 na semifinal. Flavio começou sofrendo revés para Benjamin Carrasco por 3 a 0. Em seguida, Vitor e Leandro bateram Angel Orellana e Alonso Pacheco por 3 a 1. Flavio voltou à mesa para bater Orellana por 3 a 1 e fechar a classificação brasileira.





Na disputa pelo ouro contra os Estados Unidos, Flávio até começou bem após vencer Kyler Chen por 3 a 0 no primeiro jogo. Entretanto, Vitor, Leandro e ele perderam os jogos seguintes para Kef Noorani e Maxim Mouchinski. Com isso, o Brasil tomou a virada e ficou com o vice-campeonato.





Medalha de ouro no sub-19





No sub-19, a equipe do Brasil foi formada por Júnior Leonardo Iizuka, Felipe Arado e Lucas Romanski. Os brasileiros dominaram a República Dominicana e venceram por 3 a 0 na semifinal. Iizuka bateu Rafael Cabrera, Arado derrotou Ramon Vila e Romanski despachou Eduardo Darley, todos por 3 sets a 0.





Na final, os brasileiros tiveram pela frente a equipe de Porto Rico. Leonardo Iizuka abriu o placar após bater Enrique Rios por 3 a 1. Em seguida, Felipe Arado acabou derrotado por Steven Moreno em 3 sets a 2. Lucas Romanski devolveu o placar contra Yadier Lopez e Iizuka voltou à mesa para superar Moreno. Com isso, decretou a medalha de ouro para o Brasil.





A equipe brasileira garantiu a vaga para o Mundial da categoria que acontece na Romênia, em novembro.

O treinador das equipes sub-15 e sub-19 masculinas do Brasil, Willian Kumagai, falou sobre a importância dessas vitórias. “Não tem explicação; você ganhar uma medalha pelo seu país é um orgulho muito grande, é uma emoção imensa. O Pan-Americano é bem difícil, e os Estados Unidos são muito fortes e o Canadá também. Enfim, é uma bela conquista”, disse.





Kumagai ainda destacou a força de Londrina no tênis de mesa. “Nós temos um trabalho de renovação muito bom em Londrina, e conseguimos colocar 10 atletas nas seleções brasileiras de base ao longo dos anos. Desenvolvemos esse trabalho junto com a Fundação de Esportes de Londrina, que tem nos apoiado e ajudado muito por meio do Feipe. Tivemos atletas na seleção em diversas categorias, desde o sub-11 até o sub-19”, frisou.



