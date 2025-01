Combinação no meio-campo agrada e pode ser mantida no Londrina EC

O técnico Claudinei Oliveira apostou em uma mudança na equipe na partida contra o Cianorte, na última quarta-feira (22), que terminou com vitória por 2 a 1 do Londrina sobre o líder do Campeonato Paranaense.





O volante Alison ganhou a vaga de Marcelo Paredes e provocou uma mudança tática no time, já que Lucas Marques, então primeiro volante, avançou e se tornou o segundo volante, auxiliando também na armação das jogadas. É provável que dupla seja mantida no jogo deste domingo (26), às 18h30, contra o Paraná Clube, no estádio do Café.

O experiente meio-campista fez seu primeiro jogo como titular desde que foi contratado. Alison fez carreira no Santos e ficou marcado por ter passado por seis cirurgias no joelho, o que prejudicou o andamento de sua carreira em vários momentos.





“Tenho conversado bastante com o Alison. Contra o Coritiba foi o jogo mais crítico. Levamos ele para se ambientar, conhecer o elenco, e tivemos a situação do cartão amarelo do Wellington. Achamos necessário usar um volante com imposição física e ele se colocou à disposição para jogar o tempo todo. Agora, ele vem evoluindo e temos que ter paciência. Conversei com ele sobre começar (contra o Cianorte) e jogar um tempo. Ele jogou um tempo e mais uma parte do segundo, quase fez um belo gol, e encaixou muito bem com o Lucas Marques, até por característica”, elogiou Claudinei, que aprovou a alteração na equipe.

“Eles conseguiram sair tocando, quebrando a pressão adversária. Nós sabemos do potencial do Alison, não precisa provar nada para ninguém, só que está recuperado de lesão, e já sabemos que ele está (recuperado). Se tivesse qualquer problema que limitasse, ele falaria para mim. Ele está bem”, seguiu o comandante do LEC.





Claudinei Oliveira tem por característica repetir o time titular e mostrou isso na disputa do Campeonato Brasileiro da Série C do ano passado. Porém, no Campeonato Paranaense, tem realizado modificações e não repetiu a escalação nenhuma vez.

Da 1ª para a 2ª rodada, realizou uma alteração no time, trocando Wellington por Marcelo Paredes. Da 2ª para a 3ª rodada, sacou Dani Bolt e colocou João Vitor na lateral-direita. Já da 3ª para a 4ª rodada, trocou Marcelo Paredes por Alison.





“Achamos outras formas de jogar. Estamos fazendo mais trocas na equipe do que no ano passado, uma, duas por jogo, jogando mais de acordo com o adversário, mudando o perfil para não jogarmos sempre do mesmo jeito”, admitiu Claudinei.





