Combinação simples pode levar o Londrina EC à Série B já no domingo

O LEC (Londrina Esporte Clube) deu um passo importante rumo ao retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. A vitória por 1 a 0 sobre o Caxias, no domingo (28), no estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 4ª rodada do quadrangular final, deixou o time alviceleste muito próximo de garantir o acesso. O gol de Quirino, no segundo tempo, consolidou o triunfo e abriu a possibilidade de a equipe já confirmar a vaga na segunda divisão nacional no próximo domingo (5), quando enfrenta o Floresta, às 16h30, no estádio Domingão, em Horizonte (CE).





As contas para o acesso são simples. Se vencer o Floresta, o Londrina chegará a nove pontos. Nesse cenário, basta que o São Bernardo, que recebe o Caxias em casa, empate ou perca para que o Tubarão garanta matematicamente uma das vagas, antes mesmo da rodada final. Isso porque os paulistas ficariam sem chances de alcançar o time paranaense, que, no último compromisso, encara justamente o São Bernardo no VGD (Vitorino Gonçalves Dias), no dia 11, às 17h. Caxias e Floresta se enfrentam no mesmo dia e horário, no Rio Grande do Sul, em confronto que também pode definir a segunda vaga.

O Londrina, no entanto, ainda terá outras alternativas caso não vença no Ceará. Em caso de empate contra o Floresta, chegará a sete pontos e jogará pelo empate contra o São Bernardo no VGD, assegurando a classificação com uma das duas vagas do grupo. Já em caso de derrota, entrará em campo na última rodada dependendo apenas de si, mas obrigado a vencer em casa para não correr riscos.





CONFIANÇA RENOVADA

Após o resultado em Caxias do Sul, o clima foi de confiança no elenco. Autor do gol da vitória, Quirino destacou a importância de manter a concentração e evitar qualquer euforia antecipada.





“Não tem nada garantido ainda. Agora é descansar, voltar para casa e nos preparar mais uma vez. Temos outra batalha fora de casa”, afirmou o centroavante, que se tornou peça decisiva na campanha do quadrangular. Já são dois gols marcados, ambos diante dos gaúchos, em casa e fora.

O lateral-esquerdo Matheus Leal, titular no lugar de Maurício, suspenso após a expulsão contra o próprio Caxias, no VGD, reforçou o discurso de continuidade no trabalho e na forma de jogar.





“Será da mesma forma que já viemos trabalhando. Não vamos mudar nossas características, sempre buscando os três pontos. Independente de o jogo ser fora, mostramos aqui que somos capazes e podemos ir lá buscar a vitória”, ressaltou.

O desafio, porém, será contra uma equipe que se notabiliza pela consistência defensiva. Em quatro jogos no quadrangular, o Floresta não sofreu nenhum gol. O único tento marcado foi do centroavante Jeam, na vitória por 1 a 0 diante do São Bernardo, fora de casa, também no domingo. O próximo adversário do Tubarão não perde há cinco jogos, ou seja, há mais de um mês. São duas vitórias e três empates no período.





HISTÓRIA RECENTE

O Londrina já sabe o caminho das pedras para surpreender o adversário em Horizonte. Os clubes se enfrentaram na primeira fase da Série C, também no estádio Domingão, e o Tubarão venceu por 2 a 0, resultado que representou a única derrota do Floresta como mandante na competição.





No total, a equipe cearense disputou 11 partidas em casa nesta Série C, com seis vitórias, quatro empates e apenas esse revés diante do Londrina. No quadrangular, os dois compromissos em Horizonte terminaram em 0 a 0, contra Caxias e São Bernardo.

