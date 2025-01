Concorrência e baixo orçamento “barram” contratações no Londrina EC

O Londrina tem encontrado dificuldades para contratar reforços para a equipe que vai começar a disputa do Campeonato Paranaense contra o Coritiba. domingo (12), no estádio Couto Pereira, em Curitiba.





Até o momento, o Tubarão se reforçou apenas com oito atletas, todos para o setor defensivo, sendo eles os goleiros Lucão e Luiz Daniel, os zagueiros Marco Antônio, Wallace e Yago Lincoln, além dos volantes Marcelo Paredes, Lucas Marques e Breno.

As principais alegações são de que a concorrência de times do Campeonato Paulista das Séries A1 e A2, além de equipes que disputarão a Série B do Brasileiro têm atrapalhado.





Porém, outro ponto central é a ideia de investir menos para o Campeonato Paranaense. O técnico Claudinei Oliveira admitiu que o LEC não tem oferecido valores financeiros semelhantes a seus concorrentes para atrair reforços.

“Há posições que não conseguimos contratar. O mercado está muito difícil. Observamos muitas peças e estamos com dificuldade de encontrar”, indicou o treinador do Tubarão após a derrota por 2 a 1 para o Cascavel no sábado (4), no campo da Coopavel, pela última rodada do Torneio Paraná de Verão. O título do torneio ficou com o Maringá que derrotou o Cianorte por 2 a 0, domingo (5), no Willie Davids, na Cidade Canção.





“Temos que buscar soluções. O pessoal de mercado está trabalhando atrás de nomes, mas nosso orçamento é baixo. Não estamos pagando um valor tão alto quanto alguns jogadores esperam receber. Sabíamos que seria difícil, ninguém vendeu facilidade, mas sabemos que é complicado. É um grupo enxuto. De jogadores com experiência em campeonatos estaduais temos 12, 13 atletas, que é pouco para começar o campeonato. Mas é o que a gente tem”, seguiu o comandante do LEC.

O Londrina procura reforços para praticamente todos os setores até o início do Campeonato Paranaense. Duas posições vistas como fundamentais são a lateral-direita e o comando de ataque, em que os atuais titulares sequer têm reservas.





Na lateral direita, o jovem Daniel Bolt, do sub-20, deve iniciar o Estadual como titular da função. Em caso de problema físico ou suspensão do dono da vaga, Claudinei Oliveira tem a opção de colocar Maurício, titular da lateral-esquerda, pelo lado direito, utilizando Lauan na esquerda.





