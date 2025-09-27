Pesquisar

Palmeiras e Flamengo ainda estão na briga pelo título

Conmebol define datas e horários das semifinais da Libertadores

Redação Bonde com Agência Brasil
27 set 2025 às 14:33

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) confirmou neste sábado (27) as datas e horários das semifinais da Taça Libertadores da América, que envolvem dois times brasileiros: Palmeiras e Flamengo.


Ambas as equipes lutam para vencer a competição pela quarta vez e enfrentam, respectivamente, LDU, do Equador, e Racing, da Argentina.

As semifinais da principal competição de clubes na América do Sul serão abertas com o duelo entre Flamengo e Racing, no dia 22 de outubro, no Maracanã, às 21h30. No dia seguinte, no mesmo horário, a LDU recebe o Palmeiras em Quito.


Os jogos da volta serão na semana seguinte. No dia 29, o Racing será o anfitrião diante do Flamengo, novamente às 21h30. No dia seguinte, o Palmeiras recepcionará a LDU no Allianz Parque, também às 21h30.

Tanto Palmeiras quanto Flamengo possuem três títulos da Libertadores na história e, como estão em lados opostos na chave, poderão decidir o campeonato no dia 29 de novembro em Lima, no Peru.


Caso o duelo brasileiro se confirme, seria uma reedição da final de 2021, vencida pelo Palmeiras.

