Contra o lanterna, Londrina EC inicia returno decisivo para sair da zona de rebaixamento

O fim de uma etapa e o início de uma outra sempre trazem uma nova expectativa de dias melhores. É com este pensamento que o Londrina começa a sua caminhada no returno da Série B, neste sábado (29), em Natal.





A ordem no Tubarão é esquecer a campanha decepcionante do primeiro turno e jogar 19 finais daqui para frente para evitar o rebaixamento. Para a reação começar, não poderia haver adversário melhor. O Alviceleste encara o lanterna ABC, às 17h, na Arena das Dunas.



"Temos que esquecer do passado porque agora começa um outro turno, um outro campeonato. Não posso falar do último jogo porque não estava aqui e não vai adiantar. Temos que olhar daqui para a frente e focar jogo a jogo. O importante agora é o ABC, que é um jogo de seis pontos e precisamos vencer", frisou o zagueiro Rafael Vaz, última contratação alviceleste e que fará a sua estreia neste sábado.







Com apenas 24% de aproveitamento nas 19 rodadas iniciais, o Londrina é o penúltimo colocado, com 14 pontos - dois a mais que o rival de Natal - e terá que ter campanha de G4 no returno para escapar da queda. A matemática do LEC é somar pelo menos mais 30 pontos para fechar a competição com 44 e se livrar da Série C.







