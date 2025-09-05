Copa do Mundo já tem 16 países classificados

A Copa do Mundo de 2026 começa a ganhar forma. Pela primeira vez disputada em três países, México, Estados Unidos e Canadá, a competição recebeu mais três seleções confirmadas após o fim da 17ª rodada das eliminatórias sul-americanas: Uruguai, Colômbia e Paraguai. O grande destaque é o retorno da seleção paraguaia, que volta a um Mundial depois de 16 anos de ausência.





Além delas, a América do Sul já havia assegurado anteriormente as vagas de Brasil, Argentina e Equador, que se juntam aos três países-sede.

No cenário internacional, a Ásia também já definiu seus representantes. Entre os habituais, estarão Japão, Coreia do Sul, Irã e Austrália. A novidade fica por conta de duas estreantes: Jordânia e Uzbequistão, que disputarão pela primeira vez a principal competição do futebol mundial. Outro classificado confirmado é a Nova Zelândia, representante da Oceania.





Vagas em aberto

A disputa ainda promete emoção. Na América do Sul, falta definir quem ficará com a vaga na repescagem. A briga está entre Venezuela e Bolívia, que jogam em casa na última rodada: os venezuelanos enfrentam a Colômbia, enquanto os bolivianos encaram o Brasil. A Venezuela soma 18 pontos e ocupa atualmente a posição que leva à repescagem. Se vencer, garante a participação inédita em Copas do Mundo.

No continente africano, várias seleções podem carimbar o passaporte já nesta data Fifa. Egito, África do Sul, Marrocos, Argélia e Tunísia lideram com folga seus grupos e podem assegurar a classificação com vitórias, mesmo restando ainda duas rodadas.





A África, inclusive, desponta como o continente que pode trazer mais novidades para 2026. Equipes como República Democrática do Congo, Cabo Verde e Gabão lideram suas chaves e, no momento, deixam seleções tradicionais, como Senegal, Camarões e Costa do Marfim, fora da zona de classificação direta. Essas seleções correm o risco de disputar a repescagem ou até de ficarem fora do torneio, já que apenas as quatro melhores segundas colocadas mantêm chances de vaga. Há ainda a possibilidade de estreantes como Burkina Faso e Madagascar avançarem via repescagem, o que aumentaria o número de surpresas.

Enquanto alguns continentes já têm seleções garantidas na Copa, a Europa e as Américas do Norte e Central ainda estão em fases iniciais de suas eliminatórias, que são mais curtas, e por isso nenhuma equipe tem vaga encaminhada até o momento.





Seleção brasileira

Já classificado, o Brasil entrou em campo na quinta-feira (4) e venceu o Chile por 3 a 0, com gols de Estêvão, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães. A equipe segue em preparação para enfrentar a Bolívia na terça-feira (9), em El Alto, pela rodada final das eliminatórias. A tendência é que o técnico Carlo Ancelotti aproveite o jogo para realizar testes na formação titular.

“A ideia é avaliar bem nos próximos dias as condições dos jogadores, sobretudo dos que jogaram. Depois, preparar um time para competir e tentar ganhar o jogo”, afirmou o treinador italiano.





Quem não terá nova oportunidade é o atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro. Ele entrou no segundo tempo contra o Chile, mas sofreu uma lesão muscular e acabou cortado. Para o lugar dele, Ancelotti convocou o meia Andreas Pereira, recém-contratado pelo Palmeiras.

