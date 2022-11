Copa: Suíça vence Camarões com gol especial em 1º jogo do grupo do Brasil

Adversários da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo do Qatar, Suíça e Camarões fizeram na manhã desta quinta-feira (24) o jogo de abertura do Grupo G. E deu Suíça.





O time europeu venceu por 1 a 0 com um gol mais do que especial, marcado por Embolo, atacante que nasceu no país africano e se naturalizou suíço em 2014.

Publicidade

Publicidade



Superior no primeiro tempo, Camarões criou as melhores oportunidades no primeiro tempo. Mas o time suíço voltou reorganizado do intervalo e, em uma jogada muito bem trabalhada logo aos 2min, conseguiu achar Embolo para marcar o único gol da partida.



O Brasil faz a sua estreia no Qatar às 16h (Horário de Brasília) desta quinta-feira, em jogo contra a Sérvia, no estádio Lusail Iconic, na cidade de Lusail. A segunda rodada do grupo G será disputada na próxima segunda-feira (28), com Camarões x Sérvia às 7h e Brasil x Suíça às 13h.



Com o resultado sobre Camarões, a Suíça soma os três primeiros pontos do grupo G e larga na frente. Para assumir a liderança, a seleção de Tite precisa de uma vitória por dois gols de saldo - ou, caso vença por um gol de diferença, precisa marcar mais de um gol diante dos sérvios.