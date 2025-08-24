Corinthians conquista vitória sobre o Vasco; Santos perde para o Bahia

O Corinthians venceu o Vasco neste domingo por 3 a 2, em confronto pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão. A partida foi disputada em São Januário. A vitória aconteceu após seis tropeços do time paulista no torneio.





Os gols foram marcados por Maycon e Gui Negão, ambos provenientes da categoria de base do Timão, e Gustavo Henrique, pelos visitantes, e Vegetti e Rayan, pelos donos da casa.





Aos 21 minutos do primeiro tempo, Matheus Bidu recebeu na lateral e tocou forte para trás para Maycon marcar. No segundo tempo, após penalidade marcada em toque no braço de André Ramalho, Veggetti empatou aos 15 minutos.

Três minutos depois, Gui Negão fez após cruzamento de Matheuzinho. E Gustavo Henrique ampliou aos 40 depois de cobrança de escanteio de Garro. Rayan diminuiu nos acréscimos.





Já o Bahia não tomou conhecimento diante de um desnorteado Santos sob olhares de Carlo Ancelotti, superou os paulistas com tranquilidade por 2 a 0 na Fonte Nova e ampliou a invencibilidade na temporada para oito jogos. Luciano Juba e Lucho Rodríguez, em duas assistências do veterano Everton Ribeiro, balançaram as redes do Peixe. Juan Pablo Vojvoda, novo técnico do Santos, também esteve nos camarotes da Fonte Nova.

Ancelotti viu de perto uma atuação de gala do experiente Everton Ribeiro e um golaço de Luciano Juba, atleta de uma posição que precisa de "dono" na seleção: a lateral esquerda — enquanto isso, Jean Lucas, outro nome observado, teve atuação mais discreta no entrosado time de Rogério Ceni. Lucho Rodríguez, uruguaio, também encheu os olhos do treinador italiano ao decretar o triunfo dos mandantes.





Vojvoda, por outro lado, acompanhou um Santos desnorteado: treinado pelo auxiliar Matheus Bachi, o Peixe, que veio de goleada histórica na semana passada, pouco conseguiu produzir ofensivamente.

