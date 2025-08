Corinthians consegue garantir um empate com Fortaleza nos acréscimos

São Paulo - O Corinthians mais uma vez poupou titulares pensando no Palmeiras, pela Copa do Brasil, e empatou pelo Brasileirão. O time de Dorival Júnior arrancou um 1 a 1 diante do Fortaleza, na Neo Química Arena, já nos acréscimos do segundo tempo.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

O gol do Fortaleza foi de um ex-palmeirense: Breno Lopes. O atacante ficou marcado no rival do Corinthians pelo gol na final da Libertadores 2020. Carrillo empatou já aos 48 minutos do segundo tempo. Ele foi um dos titulares que entraram na etapa final.





O enredo do jogo lembrou outro 1 a 1 recente, contra o Botafogo, quando o Corinthians poupou pensando no Palmeiras, acionou titulares na etapa final e conseguiu buscar o empate.

Publicidade





Além de Breno Lopes, o tempero ex-Palmeiras nesse jogo ainda teve: Kuscevic como capitão do Fortaleza, a boa atuação do goleiro Vinicius Silvestre e uma situação inusitada envolvendo Deyverson - que tentou machucar o próprio goleiro.





Na próxima rodada, o Corinthians visita o Juventude, segunda-feira (11), às 20h. Já o Fortaleza recebe o Botafogo, no sábado, às 20h30. Antes, o Corinthians enfrenta o Palmeiras na quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque - a vantagem é a vitória por 1 a 0 no jogo de ida.

Publicidade





Com meio time poupado pensando no Palmeiras, o Corinthians até que foi melhor que o Fortaleza no primeiro tempo.





Só que em termos de efetividade, ninguém superou Breno Lopes. O atacante recebeu um passe na medida de Matheus Pereira e a finalização de canhota morreu no canto de Hugo Souza, logo aos cinco minutos de jogo.

Publicidade





O Corinthians só não empatou antes porque Angileri acertou a trave aos 12 minutos e Romero estava desequilibrado quando recebeu um cruzamento rasteiro de Bidon na área.





Deyverson é sempre um show à parte. E nem sempre isso é pelo lado positivo. Aos sete minutos de jogo, por exemplo, o goleiro Vinícius Silvestre caiu após fazer uma defesa. Dores no joelho direito, após cair meio esquisito. Deyverson foi para perto dele e raspou os cravos da chuteira na coxa do goleiro por pelo menos duas vezes. Não foi um pisão tão forte, mas aparentemente o atacante queria deixar marcas na perna do jogador. No mínimo, aumentar a dor.

Publicidade





O repertório de Deyverson no jogo ainda teve uma tentativa de cavar pênalti, com uma simulação que não enganou ninguém. Só não levou amarelo porque a arbitragem marcou impedimento antes. Deyverson foi substituído aos 12 minutos do segundo tempo. Sem fazer gol ou levar amarelo.





Em um roteiro parecido com o que fez diante do Botafogo, Dorival fez quatro alterações e acionou jogadores importantes que estavam no banco: de uma vez só, Memphis Depay, Yuri Alberto, Garro e Matheuzinho.

Publicidade





O Corinthians melhorou. Passou menos sustos atrás e também teve mais chances claras de marcar.

Em uma delas, Yuri Alberto deixou a bola correr demais e chutou desequilibrado. Em outra, um cruzamento venenoso quase chegou ao camisa 9. O Fortaleza se salvou porque Tinga, quase dentro do gol, conseguiu se antecipar.

Publicidade





O Corinthians intensificou a pressão, tentou o empate até os minutos finais e foi premiado. Já aos 48 minutos do segundo tempo, Matheuzinho cruzou, Yuri Alberto ganhou de cabeça. Aí, Carrillo aproveitou o rebote do goleiro na área e fez o gol do empate.





Em São Paulo





CORINTHIANS 1

Hugo Souza, Félix Torres (Matheuzinho), André Ramalho, Cacá e Angileri; Ryan (Garro), Charles, Breno Bidon; Dieguinho (Carrillo), Romero (Memphis) e Talles Magno (Yuri Alberto).

Técnico: Dorival Júnior





FORTALEZA 1

Vinícius Silvestre, Mancuso (Tinga), Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior (Emmanuel Martínez); Breno Lopes (Herrera), Marinho (Zé Welison) e Deyverson (Lucero).

Técnico: Renato Paiva

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Estádio: Neo Química Arena

Gols: Breno Lopes, aos 5 minutos do 1º tempo. Carillo, aos 48 minutos do 2º tempo

Público: 34.581 pagantes

Renda: R$ 2.390.031,80





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.









Leia também: