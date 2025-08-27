Corinthians e Athletico abrem as quartas de final da Copa do Brasil

O Corinthians visita o Athletico Paranaense nesta quarta-feira (27), às 21h30, na Ligga Arena, em Curitiba, para iniciar a disputa das quartas de final da Copa do Brasil. O Timão chega embalado para a disputa após eliminar o Palmeiras nas oitavas de final, com vitórias nos dois clássicos, por 1 a 0 em Itaquera e 2 a 0 no Allianz Parque, e depois de voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, ao bater o Vasco por 3 a 2, domingo (24), no Rio de Janeiro.





A equipe, porém, terá desfalques importantes. O volante Raniele cumpre suspensão por cartões amarelos, enquanto André Carillo, Yuri Alberto, José Martínez e Hugo seguem entregues ao departamento médico. A novidade fica por conta de Memphis Depay, que se recuperou mais rápido que o previsto de uma lesão muscular e está relacionado para o confronto na capital paranaense.

“O Memphis vem em uma recuperação, está acelerando o processo, ainda em transição, mas naturalmente já é algo que dá um pouco mais de confiança em relação ao que estava na semana anterior”, disse o técnico Dorival Júnior, sem garantir o camisa 10 como titular em Curitiba logo em seu retorno.

A tendência é que o ataque siga sendo formado pelos jovens Kayke e Gui Negão, que estiveram em campo contra Bahia e Vasco, pelo Brasileirão. Romero também é uma opção para o setor, mas perdeu espaço com a ascensão dos jovens da base.







Do outro lado, o Athletico aposta na força da Ligga Arena. O Furacão venceu todos os jogos em casa pela Copa do Brasil, embora não consiga repetir o mesmo rendimento na Série B. Mesmo assim, a equipe chega com moral às quartas, já que eliminou o São Paulo, time da elite do futebol brasileiro, nos pênaltis, após vitória por 1 a 0 em Curitiba. O técnico Odair Hellmann terá força máxima e deve repetir a formação que superou o CRB por 1 a 0 no fim de semana, fora de casa, pela segunda divisão nacional.

A volta do confronto está marcada para o dia 11 de setembro, na Neo Química Arena, em São Paulo. Quem avançar enfrentará Cruzeiro ou Atlético-MG na próxima fase.

FICHA TÉCNICA





Athletico Paranaense

Santos; Benavídez, Belezi, Arthur Dias e Esquivel; Felipinho, Patrick e Zapelli; Mendoza, Luiz Fernando e Viveros. Técnico: Odair Hellmann

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kayke (Memphis Depay) e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Estádio: Ligga Arena, Curitiba (PR)

Horário: 21h30

Onde assistir: Globo (TV), Sportv (TV), Prime Video (streaming), Premiere (pay-per-view)





