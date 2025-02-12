Pesquisar

Na Neo Química Arena

Corinthians e Santos se enfrentam nesta quarta-feira em confronto de estrelas

Matheus Camargo - Especial para a Folha
12 fev 2025 às 11:15

Reprodução/Instagram
Memphis Depay e Neymar serão os grandes astros do confronto entre Corinthians e Santos na noite desta quarta-feira (12), às 21h35, na Neo Química Arena. Será o primeiro jogo do holandês com a camisa 10 do Timão após o clube realizar a troca com Rodrigo Garro, que assumiu a 8. 


O Corinthians prepara uma festa para Memphis antes do clássico, visto que o atacante completa 31 anos na quinta (13), e receberia como "presente" a camisa 10. O pedido pela numeração está presente no contrato do jogador, que tem vínculo com o Timão até 2026. 

No domingo (9), contra o São Bernardo, na vitória por 2 a 0, o atleta brilhou com um gol e uma assistência para Romero. 


“Sabíamos que era questão de tempo. Sabemos o que ele pode dar, não há dúvida que vai decidir jogos, tem personalidade e qualidade para fazer isso. Ele é diferenciado, jogadores de muita qualidade que em uma bola pode decidir o jogo. Memphis foi bem e virão ainda mais boas atuações. Ele correu bem e estamos felizes", destacou Emiliano Díaz, filho e auxiliar de Ramón Díaz, técnico do Corinthians. Ele ainda destacou o confronto entre Memphis x Neymar na quarta. 

“É um clássico, a gente quer ganhar esses jogos. Claro que estou animado para enfrentar o Neymar, sei da qualidade dele para o futebol, ainda mais agora atuando no Brasil. Sabemos da importância e da classe do Neymar, um dos maiores jogadores do mundo. Mas para nós não muda nada. Todo o grupo sabe o que significa a camisa do Corinthians e que vamos jogar um clássico”, destacou.


O clássico alvinegro será o primeiro encontro de Neymar com um rival desde sua volta ao futebol brasileiro. Ele foi titular pela primeira vez no domingo (9), em Novo Horizonte, no empate por 0 a 0 com o Novorizontino. Sua estreia foi no empate com o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, por 1 a 1 no último dia 5 de fevereiro.


Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA:


Corinthians e Santos se enfrentam em dia de confronto de estrelas
Memphis assume camisa 10 no Timão e vai encarar Neymar no clássico alvinegro desta quarta
Esporte Corinthians Santos Santos FC jogo do corinthians Memphis Depay Neymar Jogo Brasil futebol
